„Лукойл“ International GmbH, дъщерно дружество на „Лукойл“, което управлява международните активи на групата, е получилo предложение от швейцарско-холандския търговец на енергоресурси Gunvor Group за неговото придобиване.

Офертата е приета от петролната компания, като се е ангажирала да не води преговори с други потенциални купувачи.

Още в понеделник "Лукойл" обяви намерение да продаде международните си активи, след като Вашингтон наложи миналата седмица нови санкции.

Окончателното сключване на договора обаче остава зависимо от изпълнението на редица предварителни условия, сред които получаването на разрешение от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) и други лицензии в съответните юрисдикции.

Като причина за продажбата се посочва реакцията на „ограничителни мерки“ от страна на някои държави, наложени върху „Лукойл“ и неговите дъщерни дружества.

Сделката подчертава стратегическата нужда за осигуряване на непрекъсната експлоатация на международните активи и обслужване на банкови операции до окончателното приключване на прехвърлянето. Това включва евентуално удължаване на съществуващия лиценз.

Темата бе коментирана от председателя на ПП Асен Василев: Това, което от "Лукойл" обявиха за компанията Гънвор, е, че един от основателите е Генади Тимченко, който след като е санкциониран от офиса за контрол на международните активи на САЩ, е излязъл от компанията. Затова трябва да се види дали тази на компания ще ѝ се позволи да купи "Лукойл". Междувременно правителството задължително трябва да има План Б, защото ако не се позволи тази сделка, ние трябва да осигурим непрекъсваемост на доставките на горива. Това да се надяваме, че САЩ ще позволят купувач, който навремето е бил основан от един от първите санкционирани руски олигарки, не е план".

Припомняме, че преди седмица САЩ наложиха санкции на руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“ - първите рестрикции срещу Москва след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом. Мярката цели да ограничи приходите от руския петрол, които финансират войната срещу Украйна. Подобни санкции наложи и Великобритания, докато Европейският съюз обмисля разширяване на ограниченията срещу руските енергийни компании.

Рафинерията в Бургас и още няколко дъщерни дружества, които представляват групата на "Лукойл" в България, отговарят на критериите за санкции от САЩ, каза в края на миналата седмица министърът на правосъдието Георги Георгиев. По думите му новите санкции срещу "Лукойл" ще влязат в сила след месец.

Продажбата на активи на руската компания в България ще става само след решение на Министерския съвет при налично положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност", реши парламентът на 24 октомври. Това се случи след като депутатите приеха на второ четене допълнение в Закона за насърчаване на инвестициите.

