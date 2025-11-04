Жена на 74 години е загинала на място, след като била блъсната от товарен автомобил тази сутрин във Варна, съобщиха от дирекцията на полицията в града. Инцидентът е станал около 09.00 часа. Близо до катастрофата няма пешеходна пътека.

Камионът, блъснал жената, е с варненска регистрация. Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни.

Редактор: Габриела Павлова