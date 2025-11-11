Въвеждането на засилени мерки за сигурност около рафинерията в Бургас е свързано пряко с предстоящото назначаване на особен управител от страна на държавата. Това коментира в предаването "Пресечна точка" по NOVA Йордан Божилов, председател на Софийския форум за сигурност и бивш заместник-министър на отбраната. Според него макар сигурността на обект от критичната инфраструктура да е отговорност на ръководството му, в този ключов момент държавата трябва да гарантира, че няма да има пробиви.

„На мен ми се струва, че това е в основата на предприемане на допълнителни мерки, тъй като върху този човек или организация, който бъде назначен за особен управител, той ще трябва да се справи и със сигурността. Всеки един пробив, какъвто и да било той, би могъл да послужи след това като претенция към управлението на предприятието“, обясни Божилов.

►България и заплахата от дронове

Една от основните заплахи в контекста на хибридната война са безпилотните летателни апарати. Защитата от тях изисква комплексни антидрон системи, които включват няколко елемента:

Системи за засичане: Радари, електро-оптични сензори и други, които да открият летящия обект.

Системи за класификация: Установяване на вида на обекта.

Системи за противодействие: Те могат да бъдат най-различни - от радио-електронна борба за заглушаване на комуникацията, през изстрелване на мрежи, до използване на оръжия с различен калибър и лазери.

Проблемът, според Йордан Божилов, е, че дроновете се развиват изключително бързо. Те са евтини, достъпни, трудно се засичат и все по-често се управляват от изкуствен интелект или атакуват на рояци. „За съжаление, все още имаме празноти в законодателството. Министерство на отбраната беше внесло промени, които да дадат на министъра повече правомощия именно срещу дронове“, припомни той и допълни, че е важно държавата да се обърне към иновативните български предприятия за намиране на решения.

►Американските санкции срещу "Лукойл": Ще променят ли хода на войната в Украйна?

Новите мерки за сигурност са пряко свързани с последните тежки санкции на САЩ срещу енергийните ресурси на Русия. Според Йордан Божилов те сами по себе си няма да са решаващият фактор за спиране на войната, но са изключително важен инструмент.

„Политиката досега беше пряко да не се участва в тази война, именно с цел избягване на ескалацията. Сами по себе си санкциите, според мен, няма да са решаващият фактор, но те ще бъдат важен фактор“, заяви той.

