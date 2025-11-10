Няма как софтуерите ни да направят съответните актуализации и промени в начина си на работа, за да бъдат одитирани и одобрени от НАП до 1 януари. Това каза в ефира на “Пресечна точка” Димитър Маринов, който е председател на Българския фармацевтичен съюз.

Магистър-фармацевтите са в протестна готовност заради изискването аптеките да ползват само регистрирани в НАП софтуери за управление на продажбите. Те предупреждават, че има сериозна опасност част от аптеките да не могат да обслужват пациенти от началото на следващата година.

Днес се проведе и среща в НАП във връзка с техните опасения. “Извикаха ни, изслушаха ни, казахме какви са проблемите. Те казаха, че разбират, но още няма решение”, сподели Маринов. По думите му срокът до 1 януари физически не може да бъде спазен.

Магистър-фармацевтите са в протестна готовност

“Ако това влезе в сила в този си вид, както е предложен чрез Закона за бюджета на НЗОК, това означава, че на 1 януари пациентите няма нужда да идват в аптеката, защото те няма да могат да получат своите лекарства”, обясни той.

Маринов каза, че това се отнася за всички аптеки в цялата страна. “Всяка една аптека е длъжна по действаща нормативна уредба да ползва софтуер. Тази промяна в Закона за ДДС казва, че всеки софтуер, който се използва, трябва да е одобрен от НАП. Няма как нашите софтуери да бъдат одобрени до 1 януари”.

По думите му на 1 януари аптеките няма да могат да продават нищо, не само лекарства. “От 1 януари влиза еврото, ще се случат и други неща. Това рефлектира като цена върху аптеките, защото те плащат този софтуер. При други бизнеси, ако им се увеличи разходът, те могат да го калкулират в крайната цена на продукта или услугата. При аптеките крайните цени са регулирани. На нас ни се увеличават разходите, без да имаме възможност да вдигнем цените”, обясни Маринов.

Има ли риск от поскъпването на някои лекарства

Според него този софтуер ще бъде за сметка на фармацевти или за сметка на инвестиции в аптеките. “Ние сме най-светлият сектор. Ние докладваме в реално време в няколко системи. Цялото това въвеждане точно при нас означава преобразуване на всички процеси, което е безсмислено. Ще ударим точно най-светлата част”, смята Маринов.

По думите му тази промяна няма да има никакъв ефект върху фиска на аптеките. “Ние плащаме, никой не крие при нас ДДС, никой не крие обороти или приход. Този, който въобще не ползва касов апарат, нищо няма да го хване, защото той е изцяло в черния сектор. Сега още веднъж натоварваме бизнеса, който и без това изнемогва, за сметка на този, който работи на сиво или черно”, твърди председателят на Българския фармацевтичен съюз.

Целия разговор гледайте във видеото.