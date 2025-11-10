Снимка: iStock
-
Военните разположиха антидрон система в Бургас заради рафинерията
-
Частично отварят за движение главния път Кричим-Девин
-
Съдът гледа искането за екстрадиция на собственик на взривилия се в Ливан кораб
-
Краят на една епоха: Отбелязваме 36 години от падането на Комунизма
-
До Антарктида и обратно за 34-ти път
-
Разкриха нарушения в автошколи, след като техни курсисти предизвикаха катастрофи с жертви
Те оспорват въвеждането на задължението аптеките да ползват само регистрирани в НАП софтуери
Магистър-фармацевтите са в протестна готовност, ако се въведе задължението аптеките да ползват само регистрирани в НАП софтуери за управление на продажбите.
Действията им са продиктувани от проекта на Закона за държавния бюджет за 2026 г., в който предвижда задължително използване на софтуер за управление на продажби в търговски обект от 1 януари 2026 г. Те казват, че това ще е огромна финансова натовареност и няма да успеят да се справят в срок.
Готови ли са аптеките да въведат двойни етикети с цени и в лева, и в евро?
„Необходимият софтуер сега комуникира със системата за верификация на лекарства, с Националната здравноинформационна система и не на последно място – със Системата за електронно следене и проследяване на лекарствата. Това е ежеминутна, дори в някои случаи секундна, комуникация. Достатъчно тежък и скъп е софтуерът и в момента. Но нашите най-големи притеснения са, че от 1 януари има опасност просто да не можем да обслужим пациентите”, заяви Ростислав Курдов.
Той заяви, че е изключително кратко времето за промените.
„В малките населени места ще е нужна намеса на IT специалисти. Кога ще стигнат до всяка аптека? Може да се наложи, тъй като софтуерът става още по-тежък, да се сменят компютърни конфигурации, да се пренастройват системи, да се обучава персонал”, заяви Курдов.
Последвайте ни