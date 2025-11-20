Жълт код за силен вятър е обявен за петък в по-голямата част от страната. Предупреждението се отнася цяла Северна България, с изключение на областите Плевен и Видин, за Черноморието и Югозападната част на страната.

В периметъра силния вятър влизат следните области: Добрич, Варна, Бургас, Силистра, Шумен, Разград, Русе, Търговище, Велико Търново, Ловеч, Враца, Монтана, София град, София област, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали.

Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК .

Редактор: Цветина Петрова