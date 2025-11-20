Снимка: iStock
Вижте какво ще бъде времето в петък
Жълт код за силен вятър е обявен за петък в по-голямата част от страната. Предупреждението се отнася цяла Северна България, с изключение на областите Плевен и Видин, за Черноморието и Югозападната част на страната.
В периметъра силния вятър влизат следните области: Добрич, Варна, Бургас, Силистра, Шумен, Разград, Русе, Търговище, Велико Търново, Ловеч, Враца, Монтана, София град, София област, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали.
Редактор: Цветина Петрова
