Недоволството е срещу неглижирането на проблемите в държавната администрация
Служителите на Националния осигурителен институт излизат на протест днес. Демонстрацията е на синдиката на административните служители "Подкрепа", които обявиха, че ще обхванат ключови държавни администрации в цялата страна.
Недоволството е провокирано от неглижирането на проблемите в държавната администрация, недостатъчното заплащане на служителите и засилващата се вълна от публичен натиск и дискредитация срещу тях.
Административни служители излязоха на протести
Първи с конкретни искания излязоха в четвъртък служителите на Националния статистически институт. Те настояват за осигуряването на допълнителни 2,5 милиона лева, които да бъдат използвани за увеличаване на заплати.
