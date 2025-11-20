Синдикатът на административните служители КТ „Подкрепа“ обяви серия от протестни действия в ключови държавни институции в цялата страна. Днес между 12:30 и 13:00 часа пред централното управление на Националния статистически институт в София и пред териториалните бюра на института в страната се проведе първият протест. Това е първата от серии демонстрации, както утре на протест излизат работещите в НОИ.

Разказват, че средната заплата на служител с висше икономическо образование при тях е около 1600 лева чисто. Хората се оплакаха от условията на труд, от липса на уважение към работата им и от нарастващ публичен натиск.

Служителите настояват за достойни заплати, нормални условия на труд и край на публичния натиск и дискредитацията, на която са подложени. От синдиката предупреждават, че протестите могат да се разширят, ако исканията им не бъдат чути.

Анелия работи като старши експерт в отдел „Търговия” към НСИ. „Занимаваме се с приходи и разходи на фирмите, работим с много документи, много цифри, много числа. Представете си, че когато имаме големи обработКи, а това е всеки ден, ние почти не ставаме от компютъра“, заяви тя.

Казва, че институцията снабдява държавата с различни данни – от Брутен вътрешен продукт до демография. В замяна служителите получават „жълти стотинки”.

От ранните часове на деня служителите на НСИ в Бургас протестираха пред сградата на институцията, като това е вторият такъв протест от миналата година насам. По тяхна информация в проекта за бюджета е предвидено увеличение от 5%, докато основното им искане е за ръст на работните заплати с 20 на сто.

Възнагражденията в сектора варират в зависимост от опита и конкретните отговорности. Заплатата на главен специалист по трудово правоотношение в момента е около 1550 лева, или приблизително 850 евро бруто, а за младши специалист – 1633 лева, което се равнява на около 835 евро.

Кармен Димитрова, която е главен експерт статистика в Бургас, посочва, че последната актуализация на заплатите е направена през февруари – брутното възнаграждение в момента е 2011 лв., а нетното - около 1800 лв. „В никакъв случай не можем да кажем, че това е достойно заплащане за работата, която извършваме като експерти“, подчертава тя.

Ирина Ангелова допълва, че ниските доходи ги принуждават постоянно да се лишават и да търсят по-евтини възможни решения в ежедневието си.

„Увеличението да бъде от 1 януари 2026 .В Държавният бюджет е заложено, проектът е за 5% увеличениен. Ние обаче настояваме нашето увеличение да е 20%,тъй като 5% е крайно недостатъчно. Съвсем скоро излязоха данните за средната работна заплата, в Бургас тя е 2 хиляди лева, а нашата е 1800 лв", коментира Атанаска Кръстева от НСИ-Бургас.

„Трудно се справяме, работим извънредно без допълнително заплащане, за да можем да си свършим задълженията и да бъдем изрядни към нашия работодател", обясни Екатерина Стаматова от НСИ-Бургас.

Според служителите в системата има сериозно текучество – тази година има както много новоназначени служители, така и много напуснали именно заради ниските възнаграждения.

„Работим много, често над предвидените часове и дори в почивните дни. Нямаме право на втора работа, което допълнително ни лишава от възможността да си помогнем финансово“, посочват служителите. Според тях, предвид реалното натоварване, заплащането е далеч от достатъчно.

В териториалното бюро в Русе, където също имаше протест, средната заплата е около 1500 лева.