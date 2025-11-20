Снимка: БГНЕС
-
Представителите на бранша алармират за тежки последици за бизнеса
Ресторантьорския бранш в София излиза на протест след приетата от Столичния общински съвет реформа в платеното паркиране. Хотелиери и ресторантьори предупреждават за тежки последици за бизнеса – от затруднен достъп до центъра, през рязко повишени цени за паркиране, до намаляващ клиентопоток.
Браншът твърди, че новите правила са удар в момент на вече нарастващи разходи и фискални промени. Протестът цели да спре измененията, които, по думите им, застрашават работните места и потреблението.
Според Емил Коларов, който е председател на Съюза на българските заведения, тези промени, макар и да трябва да се случат, не са за този момент - точно преди да влезем в еврозоната и с този бюджет, с който се налагат нови рестрикции.
Димитър Ганев: Това е един от най-левите бюджети от десетилетия
„На базата на какво се увеличават тези услуги, и то двойно? С новия бюджет и увеличаването на данъците и СУПТО ще се увеличи поддържането на фирмите и софтуерите”, допълва той.
Освен като браншови организации, протестиращите наблягат и на своята гражданска позиция и ангажираност. „Не искаме реформата да отпадне, а да бъде редактирана и промените да бъдат подложени на обсъждане”, категоричен е Коларов.
Цялото интервю вижте във видеото.Редактор: Ралица Атанасова
