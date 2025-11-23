-
Възрастният мъж помни всеки път, на който е работил с валяка си
Тази неделя в рубриката "Нищо лично" Краси Боев ни среща с 97-годишният бай Сандо Торбов от село Миланово. Той е човекът, който кара легендарен валяк в Искърското дефиле повече от половин век.
Възрастният мъж помни всеки път, който е асфалтирал. „Този валяк е на 55 години, а аз – на 97 години“, споделя той с усмивка.
Повече гледайте във видеото.
