Тази неделя в рубриката "Нищо лично" Краси Боев ни среща с 97-годишният бай Сандо Торбов от село Миланово. Той е човекът, който кара легендарен валяк в Искърското дефиле повече от половин век.

Възрастният мъж помни всеки път, който е асфалтирал. „Този валяк е на 55 години, а аз – на 97 години“, споделя той с усмивка.

Повече гледайте във видеото.