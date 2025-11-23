Тази седмица политическият дебат бе доминиран от темата за т.нар. „бюджет на раздора“, която доведе до напрежение между депутати и поредица от остри реакции. В студиото на „На Фокус“ журналистите Александър Симов и Силвия Великова коментираха динамиката и рисковете, които политическата ескалация поражда.

Според Великова казусът около искането за отстраняването на заместник-кмета Богомил Коцев показва преплитане между съдебни и общински процеси.

„Предстои да видим какви доказателства се събират. Доколкото разбирам, част от сигналите, подадени с искане за отстраняването на Коцев, са от свидетелка по делото, заради която той е на съд. Така че явно се преплитат съдебният и общинският сюжет“, коментира тя.

Великова изрази недоумение защо прокуратурата не е поискала отстраняване на Коцев още в началото. Тя допълни, че процедурата за временно отнемане на правомощия е ясно разписана и следва да бъде приложена. „Но не звучи добре лидер на политическа партия да указва на членовете на общинската избирателна комисия как да гласуват. Говоря за Борисов“, отбеляза Великова.

Протести и спорове за бюджета - горещите точки на политическия терен

Александър Симов бе категоричен, че влиянието на партийните централи върху работата на комисията не би трябвало да съществува.

„Идеята е, че партиите пращат хора в Общинската избирателна комисия, които се задължават да спазват закона. Тук няма значение какво е казал Борисов. Те трябва да кажат кое е законно и кое не. Мнението му не би трябвало да има абсолютно никакво значение“, заяви той.

Симов обърна внимание и на друга потенциално взривоопасна тема за управлението – растящите цени. „Генерално погледнато има една тема, която може да разтърси кабинета в момента. Това е повишаването на цените. Скокът им е голям. Всеки го вижда“, заяви той.

На този фон Силвия Великова обобщи, че политическото напрежение вече прелива в лични конфликти между народни представители. „Отношенията между депутатите започнаха да минават всякакви граници“, каза тя.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова