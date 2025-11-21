Снимка: iStock
Мартин Димитров: България ще взима 55 милиона лева дълг на ден през 2026 г.
„Възраждане” ще сезира КС за особения управител на "Лукойл"
Бюджет 2026: Депутатите обсъждат план-сметката на първо четене
Обвинения от кулоарите на НС: Твърдения за натиск и уволнение на полицай от Добрич
Киев получи проектоплан на САЩ за прекратяване на войната с Русия
Илияна Йотова: Референдумът за еврото може да бъде разгледан в парламента
Боян Стефанов и Александър Христов с анализ на актуалните събития
Всички политически пърформънси по време на протест носят илюстрация на посланията, които така се възприемат и по-лесно. Това каза комуникационният експерт Александър Христов в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS. Той посочи, че темата за бюджета е „по-голямата болка в общественото съзнание, отколкото всичко останало и виждаме нарастване на общественото напрежение".
Политологът Боян Стефанов смята, че в София има „малко радикално ядро, което непрекъснато е в протестна готовност и е тъжно, когато няма поводи или няма широки акции”. По негови думи острите спорове по бюджета са само повод. „Тези хора се опитват да пакетират всички техни болки, а през призмата на лидерите това е борба за власт”, допълни той.
Стефанов е на мнение, че първият бюджет в евро е предизвикателство, но също така посочи, че държавната план-сметка е много раздута.
Бюджет 2026: Депутатите обсъждат план-сметката на първо четене
Христов смята, че тенденцията от 2020 година насам е отделни браншове непрекъснато да искат нещо от държавата и да го получават, когато са много настоятелни.
Стефанов акцентира на това, че приходната част в бюджета е под риск.
Ще влезе ли Румен Радев в политиката
Христов смята, че президентът отдавна се държи като политически лидер. Комуникационният експерт допълни, че това не се отразява негативно върху доверието върху президентската институция. Политологът е на мнение, че тези, които очакват голям успех от страна на партия на президента, ще бъдат неприятно изненадани. Причината – става дума за друг тип избори.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
