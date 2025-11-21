Всички политически пърформънси по време на протест носят илюстрация на посланията, които така се възприемат и по-лесно. Това каза комуникационният експерт Александър Христов в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS. Той посочи, че темата за бюджета е „по-голямата болка в общественото съзнание, отколкото всичко останало и виждаме нарастване на общественото напрежение".

Политологът Боян Стефанов смята, че в София има „малко радикално ядро, което непрекъснато е в протестна готовност и е тъжно, когато няма поводи или няма широки акции”. По негови думи острите спорове по бюджета са само повод. „Тези хора се опитват да пакетират всички техни болки, а през призмата на лидерите това е борба за власт”, допълни той.

Стефанов е на мнение, че първият бюджет в евро е предизвикателство, но също така посочи, че държавната план-сметка е много раздута.

Христов смята, че тенденцията от 2020 година насам е отделни браншове непрекъснато да искат нещо от държавата и да го получават, когато са много настоятелни.

Стефанов акцентира на това, че приходната част в бюджета е под риск.

Ще влезе ли Румен Радев в политиката

Христов смята, че президентът отдавна се държи като политически лидер. Комуникационният експерт допълни, че това не се отразява негативно върху доверието върху президентската институция. Политологът е на мнение, че тези, които очакват голям успех от страна на партия на президента, ще бъдат неприятно изненадани. Причината – става дума за друг тип избори.

Редактор: Цветина Петрова