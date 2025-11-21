Снимка: iStock
МС одобри фискалната рамка и я внесе в парламента без дебати в НСТС
Бюджетът на държавата за 2026 г. влиза на първо четене в Народното събрание днес. Това ще е първият за стрната ни бюджет в евро.
В него се предвижда 3 процента дефицит, а минималната работна заплата става 620 евро.
Максималният осигурителен доход също се покачва спрямо тази година - от 1 януари той ще е 2352 евро. Други промени спрямо тази година - с два процентни пункта се увеличава вноската за пенсии, а данъкът върху дивидента се качва от 5 на 10%.
На първо четене: Парламентът прие бюджетите на ДОО и на НЗОК
Припомняме, че работодателите отказаха да участват в Тристранния съвет и да го обсъдят заедно със синдикатите и управляващите, поради което Министерският съвет го одобри и внесе в парламента без дебати в Националния съвет за тристранно сътрудничество.
