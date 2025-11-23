Има вероятност първият бюджет на България в евро да бъде гласуван следващата седмица. Още в понеделник вечерта изтича срокът за предложения за промени по отделни текстове. Той беше съкратен от 7 на 3 дни.

Кой има право да внесе подобни промени?

Това са парламентарни групи, народните представители или парламентарните комисии. Припомняме, при гледането на бюджета за тази година, от „Възраждане” бяха дали над 38 хил. предложения за поправки. Очаква се план-сметката на НЗОК, и тази на Държавното обществено осигуряване, както и големият Национален бюджет да влязат в Бюджетната комисия във вторник. А след това следва и окончателното гласуване в зала.

Възможно ли е да настъпят промени в най-спорните пера и какви са политическите нагласи?

„Този бюджет не е нито ляв, нито десен. Той е възможният. Първо, защото се базира на действащото законодателство и на всички политики и стандарти, които са заложени през проследните 4 години. Със сигурност има какво да се желае”, заяви финансовият министър Теменужка Петкова.

„Осигуровката за фонд „Пенсия” е увеличавана за последно през 2018 година с 1 процент. Тогава разходите за пенсии са били 9 милиарда лева, а към настоящия момент те са 24 милиарда”, поясни Петкова.

Финансовият министър: Бюджет 2026 отразява политическото безвремие през последните 4 години

„Нямаше как да не бъдат вдигнати осигуровките. Моето лично мнение, че наведнъж 2% е много, може би трябваше да се започне по-рано. Но пак казвам, това беше наложително, за да може да се балансират тези осигурителни системи”, твърди Атанас Атанасов от „БСП – Обединена левица”.

Срещу силно критикувания държавен бюджет се готвят и протести във вторник – денят на разглеждането му в Бюджетна комисия, когато в него могат да се правят промени.



„Не знам думичката окупация откъде се появи. Не сме планирали подобно нещо за парламента. Това, което ние призоваваме гражданите, е да дойдат и да изразят своето мнение”, обясни Николай Денков от „Продължаваме Промяната”.

Според втората политическа сила, план-сметката на кабинета е силно дебалансирана.



„Само няколко сектори печелят изключително много, да не говорим за правосъдната система и прословутите 24 хил. лв., които искат да станат 30 хил. лв. на месец. Други сектори са оставени на доизживяване – култура, наука, където бюджетът е намален с 10 млн. лв. за догодина. Много хора следващата година ще получат по-малко пари”, добави Денков.

„Увеличаването на средствата в сектор „Сигурност и отбрана” е на база приетото законодателство предходни години. Ръстът на възнагражденията в „Администрацията” е на база обща политика по доходите, която е в размер на 5 процента”, допълни Петкова.