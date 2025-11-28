Днес се проведе съвместен брифинг на "Пътна полиция" и Националното тол управлението. Отскоро тол камерите се използват за засичане на нарушители по пътищата. Адаптирането на информационните системи между агенция „Пътна инфраструктура” и МВР приключи.

„От 26 ноември започнаха да се събират данни за реализиране на административно-наказателната отговорност за нарушения, свързани със средната скорост. Предстои още много работа по отношение на обработката, реализирането на самата административно-наказателна отговорност”, заяви зам.-директорът на „Национална полиция“ старши комисар Иван Маджаров.

По думите му и двете системи са абсолютно синхронизирани и вече се събират данни за обработката на самите нарушения и реализирането на административно-наказателната отговорност.

Тол камерите засичат средна скорост от 7 септември. Според данните от системата се забелязва подобрение в поведението на водачите.

50% по-малко катастрофи на участъците със засичане на средна скорост

„Около 50 000 са получените файлове от Националното тол управление за установени такива нарушения. Много внимателно ще се преглеждат тези файлове, за да се избегнат грешки. Все още наблюдават процеса успоредно с налагането на наказанията”, съобщи главен инспектор от отдел „Пътна полиция“ Лъчезар Близнаков.

Той добави, че има толеранс в полза на водача, който е законоустановен, в зависимост от скоростта на движение.

От Националното тол управление заявиха, че до края на 2026 година целта е броят на отсечките за засичане на средна скорост да бъде 100.

Има ли наказани нарушители от засичането на средната скорост по пътищата

„До момента сме сертифицирали 65 броя отсечки, които засичат средната скорост. Тенденцията е те да бъдат увеличени до 100 до края на 2026 година. От 7-ми септември до момента сме засекли 49 291 000 нарушители, с тенденция те да намаляват. Класацията води шофьор с 248 км./ч.”, заяви началникът на отдел „Контрол и правоприлагане“ в Българското ТОЛ управление Божидар Чакъров.