Камерите снимат, системата засича, но кой плаща? В „На фокус” се поглежда към ТОЛ камерите, които вече следят средната скорост на определени отсечки по пътищата в страната.

Автомобилни превозвачи обаче твърдят, че глоби и наказания липсват. Причината, според тях, е в системите, които нямат синхрон. В същото време хиляди са засечените с превишена скорост, има и рекорди - над 270 км/ч.

Петър Антонов тръгна по магистрала "Тракия" с автомобилния състезател Илия Царски, който има над 20 шампионски титли.

Това, което се вижда, че мярката със средната скорост има своя ефект, смята Илия Царски. Според него в Италия се засича средна скорост, но има и силно присъствие на служителите на реда. "Ние все още нямаме възпитанието на европейски водачи. Пътят трябва да се поддържа на две-три години, за да сведени до минимум пътните инциденти", каза той и допълни, че когато е бръкнато в джоба на българина той започва да се съобразява, но повечето хора не могат да управляват автомобилите правилно.

Според Димитър Димитров, Изпълнителен директор на Камарата на българските превозвачи всички изменения в законодателството са с цел да се събират глоби, а не толкова да има превенция и безопасни пътища. "Има някакъв проблем в комуникацията между системите и Националното ТОЛ управление констатира, МВР не могат да приведат глобите в изпълнение. Трябва един контролен орган на пътя. МВР и КАТ имат проблем от години с връчването на глобите – оказа се трудна задача за тях", смята Димитров.

Експерт: Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал

Реалистичен срок за започване на връчването на глоби от ТОЛ системата е след година и повече, е мнението на Димитров, но според него тук ще дойде следващият проблем – дали тази средна скорост е измерена коректно.

Проф. Олег Асенов, директор на Националното ТОЛ управление обясни, че те могат да селектират от потока кои автомобили имат задължения, да ги отклонят от трафика и да се предприемат действия. Това се случва и в момента. Чуждите коли вече се спират на границата и се налагат санкции, ако има такива.

"Процесът, който е при органите за налагане на санкциите е по-бавен отколкото при ТОЛ управлението, защото при ТОЛ не участва човешки фактор. ТОЛ управлението регистрира нарушението, а доказателственият запис се подава към МВР. След това има по-сложна процедура на установяване на нарушение и прилагане на различни видове наказания", обясни Асенов.

Той отчете, че регистрираните нарушители са преминали 41 000, а от тях 18 200 са чуждестранни автомобили. Много нарушители има по Северната скоростна тангента и по АМ „Тракия”.

„На 20 октомври беше приет и съответният регламент, който ще ни позволи и моментна скорост да контролираме с камерите на тол системата и ние ще го направим. Имаме даже подадено към Българския институт по метрология съответно заявление. Това е един по-сложен технологичен процес, но смятам, че имайки предвид опита, който имаме със средната скорост, в един нормален хоризонт за пролетта и летния сезон на следващата година ще имаме и тази фунционалност на борда. Фишовете ще бъдат електронни", обясни проф. Асенов.

Според Димитър Димитров тогава ни очакват още повече нарушители още повече невръчени глоби.