На 20 октомври е приет регламентът, който ще позволи след около шест месеца ТОЛ камерите да измерват и моментна скорост

Камерите снимат, системата засича, но кой плаща? В „На фокус” се поглежда към ТОЛ камерите, които вече следят средната скорост на определени отсечки по пътищата в страната.

Автомобилни превозвачи обаче твърдят, че глоби и наказания липсват. Причината, според тях, е в системите, които нямат синхрон. В същото време хиляди са засечените с превишена скорост, има и рекорди - над 270 км/ч.

Петър Антонов тръгна по магистрала "Тракия" с автомобилния състезател Илия Царски, който има над 20 шампионски титли.

Това, което се вижда, че мярката със средната скорост има своя ефект, смята Илия Царски. Според него в Италия се засича средна скорост, но има и силно присъствие на служителите на реда. "Ние все още нямаме възпитанието на европейски водачи. Пътят трябва да се поддържа на две-три години, за да сведени до минимум пътните инциденти", каза той и допълни, че когато е бръкнато в джоба на българина той започва да се съобразява, но повечето хора не могат да управляват автомобилите правилно.

Според Димитър Димитров, Изпълнителен директор на Камарата на българските превозвачи всички изменения в законодателството са с цел да се събират глоби, а не толкова да има превенция и безопасни пътища. "Има някакъв проблем в комуникацията между системите и Националното ТОЛ управление констатира, МВР не могат да приведат глобите в изпълнение. Трябва един контролен орган на пътя. МВР и КАТ имат проблем от години с връчването на глобите – оказа се трудна задача за тях", смята Димитров.

Експерт: Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал

Реалистичен срок за започване на връчването на глоби от ТОЛ системата е след година и повече, е мнението на Димитров, но според него тук ще дойде следващият проблем – дали тази средна скорост е измерена коректно. 

Проф. Олег Асенов, директор на Националното ТОЛ управление обясни, че те могат да селектират от потока кои автомобили имат задължения, да ги отклонят от трафика и да се предприемат действия. Това се случва и в момента. Чуждите коли вече се спират на границата и се налагат санкции, ако има такива.

"Процесът, който е при органите за налагане на санкциите е по-бавен отколкото при ТОЛ управлението, защото при ТОЛ не участва човешки фактор. ТОЛ управлението регистрира нарушението, а доказателственият запис се подава към МВР. След това има по-сложна процедура на установяване на нарушение и прилагане на различни видове наказания", обясни Асенов.

Той отчете, че регистрираните нарушители са преминали 41 000, а от тях 18 200 са чуждестранни автомобили. Много нарушители има по Северната скоростна тангента и по АМ „Тракия”.

„На 20 октомври беше приет и съответният регламент, който ще ни позволи и моментна скорост да контролираме с камерите на тол системата и ние ще го направим. Имаме даже подадено към Българския институт по метрология съответно заявление. Това е един по-сложен технологичен процес, но смятам, че имайки предвид опита, който имаме със средната скорост, в един нормален хоризонт за пролетта и летния сезон на следващата година ще имаме и тази фунционалност на борда. Фишовете ще бъдат електронни", обясни проф. Асенов.

 Според Димитър Димитров тогава ни очакват още повече нарушители още повече невръчени глоби.

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking