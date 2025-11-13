До 10 дни започва връчването на глоби за средна скорост. В момента адаптирането на системите на МВР и АПИ е на финалната си тестова фаза, заяви вътрешният министър Даниел Митов.

По данни на МВР до ноември 2025-та година са регистрирани 495 тежки катастрофи по-малко, в сравнение със същия период на миналата година. Ранените са с 722-ма по-малко, но загиналите са с 8 повече.

„При по-голям трафик с една пета, трендът по пътния травматизъм ще спадне. Истинската дисциплина ще се наложи тогава, когато участниците в движението започнат да си плащат глобите и да генерират наказания. Тогава шофьорите ще бъдат много по-мотивирани да спазват ограниченията”, смята Митов.

50% по-малко катастрофи на участъците със засичане на средна скорост

Редактор: Ина Григорова