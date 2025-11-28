Премиерът Росен Желязков пристигна на проверка в община Симитли, където поройни дъждове предизвикаха критична ситуация. Посещението му е ден, след като кметът Апостол Апостолов обяви бедствено положение заради продължаващите проливни валежи.

Интензивните дъждове са нанесли значителни материални щети във всички населени места в района.

Втори ден: Бедствено положение в Югозападна България заради проливните дъждове

"Ние се наводнихме през 2011 г., голямо наводнение. Къщата ни е в най-ниската част. Имаше метър и половина вода в къщите, приземните етажи. Почти до входа на къщата хората бяха във вода. Оттогава не сме спокойни. Даже тази нощ в два и половина часа излизах да видя как е реката дали се е покачило нивото за евентуална евакуация. Почти се бяхме евакуирали", сподели жител на квартал на Симитли пред премиера Росен Желязков, областния управител и служители на дирекция "Напоителни системи".

"Много е важно да има пълна прогноза и прозрачност, ако се наложи изпускане на язовир Студена", коментира премиерът.

Желязков иска да се увери, че системата BG ALERT е напълно готова да бъде активирана при евентуално влошаване на обстановката.

Очаква се следващите 24 часа да има валежи, но жителите се надяват те да бъдат равномерно разпределени в часовия диапазон.

Редактор: Мария Барабашка