Какво стои зад агресията в училищата и в детските градини?
Нови случаи на агресия и опити за сексуално насилие от страна на 13-годишното момче от Видин, което през юни изпрати в болница 12-годишния Георги. Случаят предизвика вълна от възмущение, а граждани на Видин излязоха на протест.
В „Темата на NOVA” тази вечер Петър Антонов и операторите Георги Георгиев и Росен Илиев връщат зрителите към едни от най-знаковите случаи на детско насилие.
Какво всъщност стои зад агресията в училищата и в детските градини? Родители и експерти продължават да търсят отговори – на фона на все по-фрапиращите сцени, в които деца системно малтретират свои връстници.
