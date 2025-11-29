Един напълно обичаен сутрешен ритуал се превръща в опасна ситуация за 36-годишната Кремена Харизанова от Русе. Докато се приготвя за работа, тя използва обикновена шнола за коса – аксесоар, който повечето жени притежават и използват ежедневно, без изобщо да се замислят за неговата изправност. В случая на Кремена това довежда до животозастрашаващо очно увреждане, което налага спешна операция и намеса на специалисти.

Шнолата се счупва в ръката ѝ, а едно от острите парчета се забива директно в окото ѝ. „Изпитах рязка болка, но дори не осъзнах колко е сериозно”, споделя тя.

Тя не предприема никакви мерки, но часове по-късно симптомите се засилват – очното дразнене прераства в болка, парене и прогресивно влошаване на зрението.

Кремена потърсва спешно офталмолог в Русе. След серия изследвания лекарите откриват чуждо тяло в окото. Състоянието ѝ се влошава часове след инцидента, а до вечерта зрението започва да се замъглява опасно. Специалистите в Русе я насочват към доц. д-р Яни Здравков от клиниката по очни болести в УМБАЛ „Александровска”.

Доц. Здравков описва състоянието на Кремена като „изключително тежко и органо-застрашаващо“.

Парчето от шнолата е било замърсено с множество микроорганизми от контакт с косата и скалпа. Те попадат в окото и предизвикват тежка вътреочна инфекция, засягаща всички слоеве на очната ябълка. Инфекцията освен че причинява непоносима болка, може да се разпространи към мозъка. Именно затова оперативната намеса е незабавна.

►Растящият проблем на очни травми

Лекарите алармират, че случаите на очен травматизъм зачестяват. Много пациенти търсят помощ твърде късно.

Още по-притеснителен е фактът, че при тежки инфекции и травми само няколко центъра в страната разполагат с нужната апаратура и специалисти, за да действат спешно. В почивни дни и празници достъпът до подходящо лечение става още по-труден.

►Превенцията при децата

Екипът на УМБАЛ „Александровска” провежда профилактични прегледи из страната. Специализантът д-р Радомир Джамбазов споделя тревожна статистика след масов преглед в Добрич:

над 50% от децата не са били никога на очен лекар;

много очни заболявания могат да бъдат коригирани само до 7–8-годишна възраст;

късното откриване означава трайно намалено зрение за цял живот.

За финал доц. Здравков напомни за традиционните инциденти около коледните празници — пиратки и домашни небрежности могат да доведат до тежки травми. „Не ни трябва пиратка в ръка, за да направим празника незабравим. Понякога може да го направим незабравим по много лош начин“, предупреждава той.