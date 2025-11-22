Снимка: iStock
Как да разпознаем рисковете и да се предпазим - разговор със специалистът по гастроентерология д-р Медаин Кадиш
„Черният дроб страда от немалко заболявания“, каза специалистът по гастроентерология д-р Медаин Кадиш в студиото на „Пулс“. По думите му те се делят на остри и хронични.
Острите, които могат да бъдат и животозастрашаващи, включват:
• остър алкохолен хепатит,
• остри лекарствени увреждания,
• остър автоимунен хепатит.
В последните години особено разпространена е т.нар. метаболитно асоциирана чернодробна болест, позната преди като стеатоза и стеатохепатит.
Какво означава „омазнен черен дроб“?
Омазняването (стеатоза) е реакция на черния дроб, често сигнал, че органът е натоварен.
Заболяванията на панкреаса - превенция, симптоми, лечение
„Дробът се мъчи да се справи с нещо и започва да трупа мазнини. Да, това е извън нормата, но само по себе си не казва колко тежко е състоянието“, обяснява д-р Кадиш.
Има ли симптоми при острите форми?
При вирусни хепатити В и С острата фаза често протича безсимптомно:
• без жълтеница,
• без гадене или повръщане,
• пациентът може да го обърка с лека настинка.
Така инфекцията хронифицира, без човек да подозира.
„Метаболитно асоциираната чернодробна болест няма никакви симптоми – черният дроб не боли”, подчертава специалистът.
Хроничната обструктивна белодробна болест - причини, превенция и лечение
При редки генетични заболявания могат да се появят необичайни признаци, например:
• потъмняване на кожата (при нарушения в обмяната на желязото),
• тремор или т.нар. „млад паркинсонизъм“,
• характерен пръстен в окото – пръстен на Кайзер-Флайшер.
Диагнозата започва от разговор с пациента
„Който добре разпитва, добре лекува – тази сентенция не е загубила своята тежест“, казва д-р Кадиш.
Разпитът и прегледът насочват лекаря към най-подходящите изследвания. „Не можем да пускаме всичко на всеки пациент. Трябва да търсим причината“, посочи той.
Колко алкохол е „безопасен“?
Д-р Кадиш е категоричен: няма универсално безопасно количество алкохол. „Алкохолът може да уврежда черния дроб, но може и да не го уврежда. Имаме пациенти, които злоупотребяват, а черният им дроб изглежда почти нормален – но страда панкреасът, нервната система, психиката“, подчерта той.
При жените черният дроб е по-чувствителен към алкохол в сравнение с мъжете.
Профилактика: какво можем да направим?
Според д-р Кадиш има няколко ключови стъпки. Първата е предпазване от вирусни хепатити В и С. „Това са кръвно и полово трансмисивни заболявания. Начинът на живот е водещ“, каза докторът. По думите му рисковите групи трябва да се изследват поне веднъж годишно.
Втората стъпка е избягване на токсични натоварвания: прекомерна употреба на алкохол, честа употреба на болкоуспокояващи, хормонални препарати без контрол и хранителни добавки за „мускулна маса“, които често водят до двоен удар: увреждане на черен дроб и бъбреци.
Третата стъпка е редовни профилактични изследвания. По думите му много пациенти с хроничен хепатит нямат симптоми с години, затова се откриват късно.
