„Ние сме лекарите, които следят развитието на бебето през цялата бременност“, каза водещият специалист по фетална медицина и вътреутробна фетална хирургия у нас доц. Петя Чавеева в предаването „Пулс“. Тя уточни, че е акушер-гинеколог, но с допълнителна специализация по майчино-фетална медицина – направление, което се фокусира върху развитието на плода през всички триместри.

„Първият триместър ни дава информация колко е голямо бебето, какъв е терминът, какъв е рискът от хромозомни и генетични заболявания, както и дали майката е застрашена от усложнения като високо кръвно или гестационен диабет“, обясни специалистът.

Тя подчерта, че всяка жена, независимо от възрастта, трябва да премине през пренатален скрининг.

Какво представлява пренаталният скрининг?

Скринингът се извършва, когато плодът е между 45 и 84 мм. Изследването включва:

• подробна анамнеза на майката

• прецизни ултразвукови измервания

• биохимични маркери

Комбинацията от тези фактори позволява да се оцени индивидуалният риск за синдром на Даун, Едуардс и Патау.

„Нухалната транслуценция е ключов белег – тя е предиктор не само за хромозомни, но и за генетични заболявания“, обясни доц. Чавеева.

Трите задължителни прегледа по време на бременност

Според специалиста българската жена не бива да пропуска:

• Първи триместър – оценка на риска за хромозомни заболявания, структурни дефекти и прееклампсия.

• Втори триместър (20–22 г.с.) – подробно проследяване на анатомията на плода и риска от преждевременно раждане.

• Трети триместър (34–36 г.с.) – оценка на състоянието на плода, околоплодната течност, работата на плацентата и повторна проверка на анатомията.

„Тези три прегледа са стандарт във всяка точка на Западна Европа. Бременната жена трябва да има достъп до тях и у нас“, подчерта специалистът.

Феталната хирургия – „черешката на тортата“

Доц. Чавеева разказа, че вътреутробната хирургия е минимално инвазивна намеса, прилагана при специални случаи:

• усложнения при многоплодна бременност

• вътреутробно кръвопреливане

• диафрагмална херния

• поставяне на дренажи в белия дроб или пикочния мехур

„Феталната хирургия е най-трудната част от майчино-феталната медицина. Разговорът със семейството за процедури, свързани с живота на детето, е деликатен и тежък. Благодарна съм на всички родители, които се довериха на мен и екипа ми“, сподели тя.