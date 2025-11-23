Снимка: iStock
-
Доц. Петя Чавеева за трите задължителни прегледа, ролята на пренаталния скрининг и предизвикателствата на вътреутробната хирургия
„Ние сме лекарите, които следят развитието на бебето през цялата бременност“, каза водещият специалист по фетална медицина и вътреутробна фетална хирургия у нас доц. Петя Чавеева в предаването „Пулс“. Тя уточни, че е акушер-гинеколог, но с допълнителна специализация по майчино-фетална медицина – направление, което се фокусира върху развитието на плода през всички триместри.
„Първият триместър ни дава информация колко е голямо бебето, какъв е терминът, какъв е рискът от хромозомни и генетични заболявания, както и дали майката е застрашена от усложнения като високо кръвно или гестационен диабет“, обясни специалистът.
Д-р Васил Бранков: За инвитро процедурите най-важно е спокойствието
Тя подчерта, че всяка жена, независимо от възрастта, трябва да премине през пренатален скрининг.
Какво представлява пренаталният скрининг?
Скринингът се извършва, когато плодът е между 45 и 84 мм. Изследването включва:
• подробна анамнеза на майката
• прецизни ултразвукови измервания
• биохимични маркери
Комбинацията от тези фактори позволява да се оцени индивидуалният риск за синдром на Даун, Едуардс и Патау.
„Нухалната транслуценция е ключов белег – тя е предиктор не само за хромозомни, но и за генетични заболявания“, обясни доц. Чавеева.
Трите задължителни прегледа по време на бременност
Според специалиста българската жена не бива да пропуска:
• Първи триместър – оценка на риска за хромозомни заболявания, структурни дефекти и прееклампсия.
• Втори триместър (20–22 г.с.) – подробно проследяване на анатомията на плода и риска от преждевременно раждане.
• Трети триместър (34–36 г.с.) – оценка на състоянието на плода, околоплодната течност, работата на плацентата и повторна проверка на анатомията.
Иновация в инвитро процедурите: Наблюдение на ембрионите в реално време
„Тези три прегледа са стандарт във всяка точка на Западна Европа. Бременната жена трябва да има достъп до тях и у нас“, подчерта специалистът.
Феталната хирургия – „черешката на тортата“
Доц. Чавеева разказа, че вътреутробната хирургия е минимално инвазивна намеса, прилагана при специални случаи:
• усложнения при многоплодна бременност
• вътреутробно кръвопреливане
• диафрагмална херния
• поставяне на дренажи в белия дроб или пикочния мехур
„Феталната хирургия е най-трудната част от майчино-феталната медицина. Разговорът със семейството за процедури, свързани с живота на детето, е деликатен и тежък. Благодарна съм на всички родители, които се довериха на мен и екипа ми“, сподели тя.
