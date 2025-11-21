Информирането относно репродуктивните способности и възможността за инвитро е сред темите на дневен ред, особено в контекста на демографската криза у нас. Стартира националната информационна кампания „Инвитро в България“. Д-р Васил Бранков, който е специалист по акушеро-гинекология и репродукция, разказва повече за нея и проблематиките, които поставя въпросът за изкуственото оплождане в предаването „Твоят ден”.

Според него акцентът определено е върху информираността – знанието за репродуктивното здраве, за рисковете и за стъпките, които всяка двойка може да предприеме, когато срещне трудности при зачеването. По думите на лекаря кампанията все още няма точно фиксирана рамка, но целта е напълно ясна - да се достигне до повече пациенти, които да са наясно с фертилността както на жената, така и на мъжа.

Сред темите, които д-р Бранков разгледа, е и антимюлеровият хормон (АМХ) – ключов показател за яйчниковия резерв. Той уточнява, че ниските стойности вече не са запазени само за по-зрели пациентки, а все по-често се срещат при жени около 30-годишна възраст. Според него това е тревожна тенденция, която говори за промени в начина на живот и в общото здравословно състояние. Въпреки това той успокоява жените, че ниският АМХ не е „присъда” и успехът е възможен. Стойностите могат да варират, да се повлияят от витаминни режими или промени в ежедневието. Най-важно остава доверието между пациента и лекаря.

Българската статистика обаче показва тревожна тенденция – двойките търсят помощ все по-късно (след 40-41 години). Успеваемостта се изчислява по Фонд „Асистирана репродукция“. За 2022 г. тя е била около 30%, но през 2023 г. вече се регистрира спад. Д-р Бранков е категоричен, че възрастта е ключов фактор, защото след 35 години качеството на яйцеклетките постепенно намалява. Това не означава, че бременност на 40+ е невъзможна, но шансовете са по-малки и изискват повече внимание.

