Втори протест и то многолюден под прозорците на властта в София, но и на още места в страната тази вечер. Инициативата за втората вечер е на ПП-ДБ. Срещу какво или кого протестират хората? Този въпрос коментираха в „Интервюто в Новините на NOVA” медийният експерт доц. Георги Лозанов и проф. Росен Стоянов от „Галъп Интернешънъл Болкан”.

„Бюджетът има значение, разбира се, защото той показва в крайна сметка генералната рамка на политиката, която се прави”, коментира доц. Лозанов.

„Но мисля, че властта подцени много протестите от 2020 година. Те бяха срещу един модел на управление, който започна да се реставрира доста настойчиво и даже с известна гордост да се казва, че „сега ще бъде както беше”. Сега всъщност отново протестът е срещу този модел, който по някакъв начин е материализиран в бюджета и евентуално промяната на бюджета няма да е достатъчна. Тя трябва да съдържа в себе си хипотезата, че ще се промени самият модел. Този модел, който беше описан от Ахмед Доган – „властта разпределя „порциите“ на обръчи от фирми”. За това според мен е протестът”, коментира доц. Лозанов.

Проф. Росен Стоянов заяви, че протестът е срещу статуквото, а бюджетът е проекция на това статукво, то пък от своя страна е проекция на т.нар. политически елит. „От 2013 г. до сега са 12 набора по 50 000 нови 18-годишни. Това са към 600 000 млади хора, които се вляха абсолютно непредубедено, без интерес към това какво се е случило някога. Те са по-различни, те са по-свободни, по-хейпънингово изразяват своите емоции. Те не се свенят да кажат, че са абсолютно подготвени, макар и да не е точно така, и да пожелаят своето бъдеще тук и сега. С това трябва всички да се съобразяват. Дори и тези, които смятат, че тази енергия може да им е в полза, така че да преобърнат или да направят опит да преобърнат статуквото”, заяви проф. Стоянов.

„Не трябва да се заблуждаваме обаче, че доста често елитът съумява да направи промяна само горе в себе си или между себе си – да си сменят местата, а другите остават разочаровани”, каза още проф. Стоянов.

Доц. Лозанов заяви, че се надява да има енергията за това протестът през бюджета да доведе до сериозна смяна на модела на управление. „Основният проблем в бюджета какъв е? Да не останат зони, които да бъдат корупционно разпределени. Това е въпросът. Ние сме страна в сериозен корупционен риск и в такава страна бюджетът трябва да е направен с оглед на това максимално този риск да бъде минимизиран. И в този случай опитът да се подценяват санкциите по закона „Магнитски“ също, според мен, е сериозна мотивация хората да са на улицата”, каза доц. Лозанов.

„Протестът е красив, защото е млад. Съгласявам се с такава оценка. И в този смисъл там има нови хора, а политиците са ни същите. Нещо трябва наистина да се промени”, коментира проф. Стоянов.

