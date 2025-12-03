Петият български хеликоптер за спешна въздушна медицинска помощ премина успешно летателни изпитания пред българската комисия, която в момента се намира в базата на Leonardo S.p.A. в италианския град Верджате.

Комисията е съставена от трима представители на Министерството на здравеопазването, както и експерти от авиационния оператор „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД. Нейната задача е да извърши т.нар. "техническо приемане" на новата летателна машина, включително детайлен преглед на оборудването и медицинската апаратура на борда.

След приключването на техническите процедури ще започне организацията по прелитането на хеликоптера до България, с което се приближаваме до запълване капацитета на въздушна спешна помощ у нас.