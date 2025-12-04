Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши откри новия офис на Европрокуратурата в София. Той се намира на бул. "Александър Стамболийски" 45, където доскоро беше централата на ДПС. На събитието присъства министъра на правосъдието Георги Георгиев, който беше посрещнат в сградата от Кьовеши.

Досега евроделегираните прокурори се помещаваха в сградата на Софийския районен съд и прокуратура на бул. "Ген. Скобелев".

През юли тази година Министерският съвет предостави сградата на бул. „Ал. Стамболийски“ за нуждите на Европейската прокуратура в България.