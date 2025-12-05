Във връзка с множество журналистически въпроси относно минали прояви на петима от задържаните по време на протеста на 1 декември в София, на които съдът наложи постоянни мерки за неотклонение, Столичната дирекция на вътрешните работи предостави следната уточняваща информация:

►Ж. Ж. (19 г.)

⇒ 2023 г. – Регистриран за управление на МПС след употреба на наркотични вещества на територията на ОДМВР - Стара Загора.

► К. Й. (21 г.)

⇒ 2022 г. – Задържан в Девето РУ-СДВР за отправяне на закана.

⇒ 2023 г. – Задържан за противозаконно подпомагане на чужденец да пребивава или преминава през страната в нарушение на закона, извършено по отношение на малолетно или непълнолетно лице.

⇒ 2024 г. – Регистриран за отказ от тестване за употреба на алкохол и наркотични вещества при управление на МПС на територията на РУ-Приморско.

►Л. Т. (25 г.)

⇒ 2023 г. – Привлечен като обвиняем в Девето РУ-СДВР за противозаконно подпомагане на чужденец да пребивава или преминава през страната в нарушение на закона, извършено по отношение на малолетно или непълнолетно лице.

⇒ 2024 г. – Привлечен като обвиняем в РУ-Дупница за палеж на имущество на значителна стойност.

►М. И. (21 г.)

⇒ 2024 г. – Привлечен като обвиняем в Девето РУ-СДВР за управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство.

►Н. А. (21 г.) - Николай Алексиев - бел. ред.

⇒ 22 октомври 2022 г. – Задържан в Четвърто РУ-СДВР за извършена кражба.

⇒ 28 ноември 2024 г. – Задържан в Шесто РУ-СДВР за притежание на „кристали“.

⇒ 14 април 2025 г. – Задържан в Първо РУ-СДВР за притежание на същото наркотично вещество.

⇒ 2 юли 2025 г. – Проверен от служители на отдел „Специализирани полицейски сили“, като е установена съпричастност към т.нар. „локали“.