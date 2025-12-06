Днес отбелязваме деня на Свети Николай Мирликийски Чудотворец. Той се смята за покровител на моретата, моряците, рибарите и банкерите. Според легендата Св. Николай спасил живота на моряци, които пътували към Божи гроб. В една буря запушил дупката в кораба им с шаран. Затова и на трапезата на Никулден се препоръчва да има риба. Друга история разказва как Св. Николай помогнал на разорен баща да омъжи щастливо и трите си дъщери.

Днес празнува и град Бургас.

Честит празник на Николай, Николина, Нина, Никол, Николинка, Кольо, Николета, Колю, Ненка, Ненко! Екипът на NOVA им желае здраве, късмет и усмивки!

