Българските планински курорти имат нужда от целенасочени инвестиции, модерни съоръжения и активна комуникация, за да бъдат конкурентни и през зимния, и през летния сезон. Това беше основният акцент на осмото издание на форума „БГ туризъм – Зима 2025/2026“, организиран от Българската телеграфна агенция (БТА) в Пампорово.

В дискусията участваха представители на държавни институции, туристическия бизнес, местната власт, медиите и академичните среди. Основното послание, формулирано от генералния директор на БТА Кирил Вълчев, беше: „България – достъпна ваканция“. По думите му въвеждането на еврото, улеснените визови режими и влизането в Шенген преди година значително повишават достъпността на страната.

Министърът на туризма Мирослав Боршош подчерта, че през следващата година в парламента ще бъдат внесени законодателни промени, които да позволят ремонтирането и модернизирането на съществуващите лифтове, включително на Витоша.

Проверяват готовността на зимните ни курорти

„Достъпността ще бъде ключова тема. Трябва да се говори открито защо има нужда от нови писти, лифтове и влекове“, заяви министърът.

Областният управител на Смолян Захари Сираков посочи като приоритет отварянето на Беломорския проход и подобряването на пътната инфраструктура, а зам.-министърът на спорта Димитър Георгиев подчерта, че Giro d’Italia 2026 2026, което започва от България, ще донесе силна международна реклама.

Кметът на Чепеларе Боран Хаджиев призова за по-бързи законодателни промени, които да улеснят изграждането на съоръжения и паркинги.

“Нуждаем се от технически сняг и нови лифтове, за да се ограничи навлизането на автомобили в планината”, добави кметът на Самоков Ангел Джоргов.

Посланикът на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм Меглена Плугчиева акцентира върху превантивната грижа за здравето. „Инвестицията на 1 евро в превенция спестява 7 евро за болнична грижа“, подчерта тя, като припомни, че Родопите са в световната ранглиста на най-подходящите климатолечебни райони.

Ски ваканцията у нас: Колко ще ни струва и какви са очакванията на курортите

“Необходима е ясна стратегическа комуникация от страна на държавата, за да бъде България разпознаваема”, обясни председателят на СЕМ д-р Симона Велева. „Важно е как страната се позиционира в медиите – и у нас, и навън“, добави тя.

От името на „Нова броудкастинг груп“ в дискусията участие взе Илиян Велков.

„Медиите имат ключова роля. За да бъде интересът устойчив, курортите трябва активно да създават нови информационни поводи – чрез събития, инвестиции и модерни услуги“, заяви Велков.

По думите му е необходимо надграждане на атракциите, развиване на летни дейности и модерни преживявания, каквито вече се правят в Пампорово, но потенциалът е значително по-голям.