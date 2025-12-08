Новините на NOVA България Новините на Нова – емисии Начало Новините на NOVA Новините на NOVA NEWS (08.12.2025 - 20:00) Начало България Новините на NOVA NEWS (08.12.2025 - 20:00) Начало Новините на Нова – емисии Новините на NOVA NEWS (08.12.2025 - 20:00) Новините на NOVA NEWS (08.12.2025 - 20:00) 08 декември 2025 20:37 Новините на NOVA (08.12.2025 - късна) Новините на NOVA (08.12.2025 - централна) Новините на NOVA (08.12.2025 - следобедна) Обеден информационен блок на NOVA NEWS (08.12.2025) Новините на NOVA (08.12.2025 - обедна) Новините на NOVA (08.12.2025 - 9.00) Гледайте цялата емисия Редактор: Ралица Атанасова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Признание за NOVA: Рубриката „Непознатите земи” беше отличена в конкурс Надеждата, която расте: историята на София и нейната майка ЕК предлага допълнителни мерки в борбата с разпространението на наркотици Бюджет 2026: Защо и синдикатите, и бизнесът не искат увеличаване на пенсионната вноска България без руския газ: Изпитанията, решенията и критиката към икономическата политика 76 години от откриването на Панагюрското златно съкровище Хиляди се стичат в Банско, за да празнуват 8 декември Бюджетът - втори опит: Правителството прие законопроектите, внесе ги в НС Двама арестувани след тежък побой в "Люлин" Иван Таков: Кризата с боклука в София ще се задълбочава Бойко Борисов се срещна с Кристофър Смит Карлос Контрера: Кризата с боклука в София вече е опасна, има риск от инфекциозни заболявания Пеевски призова за спокойствие и разум на протеста под надслов „Не на омразата” Психология на протеста: Какво обедини хората, излезли по площадите „Пресечна точка”: За бюджета на държавата и за протеста на поколението Z Спонтанното пътуване – нужда от почивка или търсене на себе си СДВР: Стараем се да задържим евентуални провокатори с профил на локали преди големия протест МС одобри прекроения бюджет за 2026 г. Гроздан Караджов: Корабът "Кайрос" не представлява опасност за околната среда и за хората Атанас Зафиров: България отбелязва съществен напредък по три от европейските цели за интеграцията на ромите КЗП със засилени проверки по повод цените на техническите прегледи на автомобилите Кандидатстването за ясли, градини и училища в София става по-лесно с помощта на чатбот Задържаха мъж и жена за побой в хотел в Сандански Единодушна подкрепа за проектобюджета на ДОО, има въздържали се за план-сметките на държавата и НЗОК Военноморските сили получиха първия нов многофункционален модулен патрулен кораб (СНИМКИ+ВИДЕО) СГС прекрати делото срещу Иван Портних и го изпрати на ВКС Готови ли са в Пампорово за Студентския празник #steniskanabala изпраща своя 12-и сезон с 99 000 лв дарения или 22 стипендии за студенти сираци Прогноза за времето (08.12.2025 - обедна) Зимни забавления: Четири ледени пързалки радват жителите и гостите на София Ръст на потребителската кошница с 1 лв. Децата и еврото: Могат ли учениците да боравят с новите монети Желязков: Оттегленият бюджет беше възможен за мнозинството, настоящият - приемлив за социалните партньори Има ли нужда от промяна на философията на бюджета Илияна Йотова: Този вот на недоверие е различен, защото има подкрепата на повечето българи Предлагат да се забрани стресът на работа: 10 000 смъртни случая годишно заради "прегаряне" „Новите известни”: Весела Тенева - от „Мис Пловдив” до класната стая (ВИДЕО) Кметът на "Люлин" на спешна среща в Столичната община заради кризата с боклука Хоризонтът на протестите: Ще се радикализира или ще се успокои недоволството след втория Бюджет 2026 "Подайте си оставката, не карайте площада да ви измете": ПП с позиция за втория Бюджет 2026 Отмениха частичното бедствено положение в община Созопол Какво изкара младите хора на протеста срещу управлението и бюджета Прогноза за времето (08.12.2025 - сутрешна) Евакуираха още четирима от екипажа на танкера, блокиран в български води (ВИДЕО) Ще има ли сняг за Коледа Правителството се изправя срещу шестия вот на недоверие тази седмица Втората версия на Бюджет 2026: Тристранният съвет обсъжда параметрите на финансовата рамка Началникът на генералния щаб на израелската армия обяви нова граница между страната и Ивицата Газа ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА