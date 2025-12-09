„ДПС-Ново начало” може да изкара на протести симпатизанти от общини, които са зависими от партията. Делян Пеевски демонстрира това, че той продължава да е сила, но това е така, защото някой друг го е избрал за съюзник. Колкото до темата за етносите, приносът на българските малцинства в демократичния процес у нас е изключително голям. Реално в България няма етническо напрежение. Това каза журналистът Емилия Милчева в ефира на „Здравей, България” по NOVA NEWS.

Политологът Христо Панчугов е на мнение, че и двете страни на обществено-политическия конфликт отправят обиди, като този тип провокации ще продължат. Според него е крайно време да се излезе от тази линия на комуникация.

Милчева е сигурна, че догодина ще има предсрочни избори, но остава въпросът какво се случва след това.

Журналистът каза още, че поводът за предходните два протеста е бил бюджетът, но причините са много – „включително и арогантният начин, по който управляващите действат”.

Панчугов каза, че протестът има политически цели, затова е важно да започне да решава и политически задачи. Според него трябва протестиращите да могат да заявят как ще изглежда тяхното представителство в следващия парламент. Милчева обаче е на мнение, че такова искане е твърде голямо. Тя допълни, че не очаква хората да излъчат свои лидери, които да влязат в политиката, а да предизвикат по-висока избирателна активност.

По отношение на Румен Радев Панчугов смята, че президентът може да обещае всичко при евентуално излизане на политическия терен, защото неговите избиратели очакват това. Срещу него трябва да има нормален политически разговор, който може да спечели вота, но към този момент това липсва, допълни още той.

Милчева очаква по-голям протест от предишния. Според Панчугов тази енергия няма да си отиде.

Редактор: Цветина Петрова