Снимка: iStock
Вижте кои райони са засегнати
Голяма авария остави без вода южните части на София, съобщиха от "Софийска вода". Спирането на водоподаването се налага заради отстраняване на възникнала повреда по ул. "Поп Евстатии Витошки" в кв. "Бояна" и засяга следните райони:
- кв. „Драгалевци“
- кв. „Киноцентъра“
- кв. „Бояна“
- в.з Беловодски път
- кв. "Княжево"
- c. Владая - района между ЖП линия „София-Перник“, ул.„Лесковец“, ул.“Войнишко въстание“, ул.“Любомир Миланов“, ул. „Акад. П. Стайнов“, ул.“Равнище“
- в.з. Приплат
- в.з. Килиите
Подробна информация за хода на ремонтната дейност ще бъде налична на страницата на „Софийска вода“ и на мобилното приложение на дружеството: "Моята вода".Редактор: Цветина Петрова
