Голяма авария остави без вода южните части на София, съобщиха от "Софийска вода". Спирането на водоподаването се налага заради отстраняване на възникнала повреда по ул. "Поп Евстатии Витошки" в кв. "Бояна" и засяга следните райони:

- кв. „Драгалевци“

- кв. „Киноцентъра“

- кв. „Бояна“

- в.з Беловодски път

- кв. "Княжево"

- c. Владая - района между ЖП линия „София-Перник“, ул.„Лесковец“, ул.“Войнишко въстание“, ул.“Любомир Миланов“, ул. „Акад. П. Стайнов“, ул.“Равнище“

- в.з. Приплат

- в.з. Килиите

Подробна информация за хода на ремонтната дейност ще бъде налична на страницата на „Софийска вода“ и на мобилното приложение на дружеството: "Моята вода".

Редактор: Цветина Петрова