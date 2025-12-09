Многохилядният протест на 1 декември е съсипал плочките на Ларгото. От Столична община спешно обезопасяват района с най-начупена настилка, за да няма инциденти на демонстрацията в сряда.

Регионалният исторически музей - София, който стопанисва обекта, вече е възложил обследване и техническа експертиза на носещата конструкция на екип от Университета по архитектура, строителство и геодезия, съобщиха за БГНЕС от музея.

Оттам обясниха и че настилките около куполите на Ларгото са проектирани и изпълнени на принципа на окачения под - положени са пърно стоманени плочи, после върху тях има специална настилка с пластмасови крачета, а върху нея са наредени плочките.

Ларгото бе открито през 2016 г. по времето на мандата на Йорданка Фандъкова като столичен кмет.

