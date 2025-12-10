Преди 20 години светът научи, че освен периферия и шумни традиции, Балканите са регион, наситен с дълбоки културни и исторически ресурси. Със своя дебютен роман „Историкът” Елизабет Костова успява да спечели редица световни награди и да заслужи приза – съвременен класик.

„Никога не съм очаквала, че книгата ми ще се чете 20 години. Изключително горда и щастлива съм”, заяви в предаването „Социална мрежа” Елизабет Костова, американска писателка и филантроп.

За написването на книгата си тя е направила мащабни проучвания. „Когато започнах тази книга, трябваше да направя и едно много сериозно проучване. Както знаете, книгата има 4 отделни исторически времеви линии в различни десетилетия от ХХ век. Освен това има 6 главни герои, а действието се развива в 9 страни. И когато имам герой като Дракула, но и историческа личност като Влад Цепеш - не знаех, когато започнах, че всичко това ще ми отнеме 10 години. Но наистина научих страшно много неща в този процес, беше много интересно и беше едно образование за мен, особено за Балканския регион”, разказа Костова.

Въпреки че не обича ужаси, избрала темата за Дракула, защото много се интересува от история.