Снимка: СДВР
-
НА ЖИВО: Протести срещу властта в София и други големи градове у нас (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Елизабет Костова за романа си „Историкът”: Никога не съм очаквала, че ще се чете 20 години
-
Студенти излязоха на протести пред Софийския университет и НАТФИЗ (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Защо от КЗК отчитат драстични завишения при някои стоки от първа необходимост
-
Един бранш, ясни правила: Какви нормативни промени предлага браншовата камара „Плодове и зеленчуци“
-
Екип на NOVA на кораба "Кайрос": Кога ще бъде изтеглен плавателният съд
Един от тях бил с нож и бокс, а друг - обявен за издирване
Полицията задържа около 20 души на антиправителствения протест в София. Част от тях са заловени на контролно-пропускателните пунктове.
16-годишен младеж е хванат с бомбички, а 30-годишен криминално проявен мъж - с нож и бокс, съобщиха от СДВР. Трети арестуван е бил без документи.
НА ЖИВО: Протести срещу властта в София и други големи градове у нас (ВИДЕО+СНИМКИ)
Снимка: СДВР
Други трима протестиращи са задържани за установяване на самоличностите им. Единият се оказа обявен за издирване. По-късно от СДВР обявиха, че са задържани още хора, като са намерени и наркотици, и спрейове у някои от тях.
Снимка: СДВР
Последвайте ни