Многохилядни антиправителствени протести се провеждат в София и в редица други градове у нас и по света в сряда вечерта.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Демонстрантите изпълниха площади в столицата, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Велико Търново, Разград, Ямбол, Враца, Пазарджик, Русе, Стара Загора, Кюстендил, Кърджали, Видин, Свищов, Силистра, Добрич, Ловеч, Трявна, Сливен, Габрово, Карлово, Нова Загора, Асеновград, Хасково, Златоград, Смолян, Сандански, Благоевград.

Сред градовете, в които бяха организирани протести зад граница, са Виена, Брюксел, Ню Йорк.

► Хронология на събитията в София:

⇔ 18.55 ч. Комисията за регулиране на съобщенията излезе с позиция относно твърденията, че има заглушаване на мобилни сигнали:

"Във връзка с твърденията на депутати по време на дебата за вот на недоверие към правителството в Народното събрание, че „мобилният сигнал на Ларгото е изкуствено заглушен или претоварен заради протеста“ Комисията за регулиране на съобщенията информира следното: От 12 часа до 17 часа на 10 декември екипи на Главна Дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“ в КРС извършваха замервания и задълбочена проверка на местата, на които се планират протестни действия тази вечер. Техническата проверка установи, че към този момент не се наблюдават каквито и да е смущения на обхвата, като качеството на връзката и покритието са нормални. Няма „заглушаване на сигнала“. КРС е длъжна да отбележи, че когато има струпване на много хора на едно място, както и при излъчване „на живо“ от различни медии едновременно, могат да бъдат изпитани затруднения при свързване, заради претоварване на клетките на мобилните предприятия, които невинаги могат да бъдат разрешени изцяло чрез допълнителни технически съоръжения", се казва в позицията.

⇔ 18.30 ч. Полицията извърши арести в София. В първите часове на протеста броят на задържаните достигна 30. Те са заловени на контролно-пропускателните пунктове.

⇔ 18:00 ч. Начало на демонстрацията в Триъгълника на властта. Тя отново се провежда на площад „Независимост”.

⇔ 17.50 ч. Всички студенти, които по-рано се събраха се пред Ректората, тръгнаха на шествия, които ще се слеят с антиправителствения протест в Триъгълника на властта.

Снимка: Стоян Нешев, NOVA

► Обвинения и проверки за заглушаване на мобилни сигнали в центъра на София

⇔ 17.38 ч.

Ивайло Мирчев публикува пост в социалната мрежа Facebook с информация, че „мобилният сигнал на Ларгото е изкуствено заглушен или претоварен заради протеста“.

⇔ 15:45 ч.

Студенти се събраха пред НАТФИЗ. Около час по късно те се присъединиха към колегите си пред Ректората на Софийския университет. За първи път се състои и протестна акция на новосъздаденото Обединение „Студенти против мафията“. На същото място се събраха и студенти от цялата страна, част от инициативата „Стоп”.

СНИМКИ ОТ СТУДЕНТСКИТЕ ПРОТЕСТИ ВИЖТЕ ТУК

Мерките за сигурност на планираната голяма демонстрация включват обособяването на 19 КПП-та, няколко от които ще са динамични. Полиция ще има в уличките по протежение на бул. „Дондуков” до централата на „ДПС – Ново начало”.

От 18.00 часа до приключване на протеста по необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР се забранява влизането на пътни превозни средства съответно по:

♦ ул. „Московска“ между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Будапеща“;

♦ ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“;

♦ ул. „Будапеща“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“.

СДВР осигурява охрана, постове за контрол и регулиране на движението на възловите кръстовища за горепосочените време и местата.

Партия „Възраждане” също беше обявила протест, но срещу еврото. Впоследствие стана ясно, че отделна демонстрация няма да има.

► Протестни действия извън столицата

• ПЛОВДИВ

Протестът в Пловдив се провежда на пл. „Съединение” и на бул. „6-ти септември”. Събралото се множество скандира „Оставка”, настояват за предсрочни избори.

Снимка: БТА

• ВАРНА

С викове „Оставка“ жители на Варна потеглиха на протестно шествие през центъра на града. Демонстрацията е организирана от „Продължаваме Промяната – Демократична България“. Към нея се присъединиха и хора от местната структура на „Възраждане“.

• БУРГАС

Шествието за кратко блокира участък от бул. „Цар Освободител“. Спряно е и движението по част от бул. „Цар Борис I“ .

Хората са издигнали плакати с надписи “Оставка” и “Мафията вън” и скандират “Оставка”. За протеста на пл. “Атанас Сириков” е обособена и сцена.

На голям екран се излъчват клипове от социални мрежи, откъси от телевизионни предавания, интервюта, както и кадри от предишни протести в София.

• ПЛЕВЕН

В Плевен протестът се провежда пред сградата на общината. Той е заявен в общинската администрация от областното ръководство на партия "Демократи за силна България" (ДСБ).

Снимка: Булфото

• ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Демонстранти се събраха и във Велико Търново. Протестът там започна с искане за оставка на правителството и с призиви „Вън Пеевски и Борисов от властта“ пред сградата на общината.

Снимка: NOVA

Полиция затвори за движение главната улица „Независимост“ по искане на протестиращите.

• РАЗГРАД

В Разград граждани започнаха да се събират пред сградата на общината за протест срещу модела на управление в страната. Той е организиран от структурата на Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ).

Хората носят български флагове. Протестиращите са издигнали и плакати с надписи, част от които гласят "Никой не печели, ако не гласуваш". Сред присъстващите са общински съветници от групата на "Продължаваме промяната - Демократична България" в Общинския съвет в Разград.

• ЯМБОЛ

В Ямбол жители се събраха на протест с искане за оставка на правителството. Демонстрацията започна в 18:00 часа на централния площад на града, между сградите на Общината и Народно читалище "Съгласие 1862".

Снимка: БТА

• ВРАЦА

Протест на недоволни граждани от управлението на държавата започна пред сградата на общината в града. Хората носят плакати с надписи „Бизнесът плаща, за да има властта своя частна армия“, „Бизнесът плаща на държавата, държавата плаща на службите-бухалки“и др.

Снимка: БТА

• ПАЗАРДЖИК

Недоволни от политиката на правителството граждани се събраха и в Пазарджик. Събитието е организирано във Facebook от "Продължаваме Промяната - Демократична България" и е обявено като мирен граждански протест. Присъстващите издигнаха плакати с различни лозунги, сред които "Оставка" и "Стига!".

Снимка: БТА

• РУСЕ

Протест с искания за оставка на правителството има пред сградата на Съдебната палата в Русе. Сред плакатите, които държат присъстващи, са "Да спрем разграбването на държавата ни", "Вън Пеевски от властта", "Отпор срещу диктатурата", "Държавата е наша, а не тяхна", "Правосъдието е в кома", "Оставка", "Мафия", национални флагове на България и знаме на Европейския съюз.

Снимка: БТА

• СТАРА ЗАГОРА

• КЮСТЕНДИЛ

На граждански протест в Кюстендил беше поискана оставката на правителството. Протестът се провежда в центъра на града. На място има засилено полицейски присъствие. Няма затворени улици.

Протестът не е политически, той е граждански. Ще има мирно шествие до офисите на БСП, ГЕРБ и "Има такъв народ", каза организаторът Димитър Моралийски, председател на "Продължаваме Промяната" в Кюстендил. Участниците в протеста имаха възможност да споделят идеите и вижданията си от открития микрофон. Те са издигнали плакати с надписи "Оставка".

Снимка: БТА

► Протести в чужбина

• НЮ ЙОРК

Българи се събраха пред генералното консулство в Ню Йорк. Те заявиха, че настояват за оставка на правителството в България, защото не искат младите да напускат страната, а да имат бъдеще и възможности у дома.