Омбудсманът Велислава Делчева призова Народното събрание за спешни законодателни промени по ключови проблеми, засягащи гражданите. В писмо до председателя на парламента Михаела Доцова и депутатите тя посочва, че през 2025 г. в институцията са постъпили над 10 500 жалби и сигнали, а повече от 102 000 души са получили съдействие.

Сред основните проблеми Делчева откроява рязкото поскъпване на храните, лекарствата, електроенергията и транспорта. Само през първите месеци на 2026 г. са подадени над 6000 сигнала, свързани с увеличението на цените и трудния достъп до услуги в малките населени места.

Омбудсманът препоръча възможност за преразглеждане на оценките от матурите при ясни правила

Омбудсманът настоява и за мерки срещу нарушенията от страна на колекторски фирми и компании за бързи кредити, както и за подобряване на ВиК услугите, за които постъпват най-много потребителски жалби.

В писмото се поставя акцент още върху социалните помощи, минималните пенсии, правата на хората с увреждания, реформите в детското правосъдие и защитата на пациентите с психични заболявания.

Делчева призовава и за промени в изборното законодателство, които да улеснят гласуването на българите в чужбина и на хората със сензорни увреждания.

„Институцията на омбудсмана ще продължи да защитава правата на гражданите и да поставя на вниманието на парламента въпросите с най-голям обществен интерес“, подчертава тя.

Редактор: Цветина Петкова