Депутатите се захващат със законодателната си работа
В четвъртък новият парламент се събира на първото си редовно заседание. Депутатите се захващат със законодателната работа. Приоритет номер едно е обсъждане и гласуване на бюджет за тази година.
В началото на заседанието мнозинството отхвърли предложения за създаване на две комисии. Преди няколко дни от "Демократична България" поискаха комисия да разследва имуществото и доходите на Делян Пеевски, а след това стана ясно, че ДПС предлага комисия за разследване на "кръга "Капитал" и олигарха Иво Прокопиев".
В седмичната програма на Народното събрание е заложено още изслушване на служебния министър на финансите Георги Клисурски. Въпросите ще бъдат относно актуалното финансово състояние на държавата, включително разполагаемостта по сметките, възможностите за разплащания на текущи и капиталови разходи в средносрочен план, размерът на дефицита и на вътрешния и външния дълг.
