Круизният кораб, засегнат от епидемия от хантавирус, отплава за Канарските острови. Той беше блокиран със 150 души на борда край бреговете на Кабо Верде в неделя. Очаква се корабът да достигне най-големия остров от испанския архипелаг - Тенерифе, в събота, а в понеделник да започне евакуацията на пътниците.

Вчера беше съобщено, че трима души от кораба са евакуирани към Европа. Круизът е започнал на 1 април от Ушуая в Аржентина и трябваше да приключи в Кабо Верде.

Огнище на вирус на круизен кораб доведе до смъртта на трима души

Междувременно, властите в Аржентина и страните, чиито граждани са туристите, се опитват да установят откъде е тръгнала заразата с опасния хантавирус.

Редактор: Ивета Костадинова