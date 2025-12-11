СДВР изнесе последна информация за задържаните преди, по време и след приключване на протестното събитие в София на 10 декември. В районните управления са арестувани 57 души с полицейска мярка за срок до 24 часа. От тях 24-ма са регистрирани за различни криминални прояви – хулиганство, притежание на наркотици, нанасяне на телесни повреди, грабежи, кражби.

Образувано е едно бързо производство за притежание на наркотици. Столичните полицаи са установили 22 непълнолетни младежи, както и двама малолетни, които са предадени на родителите. Част от тях също имат криминални прояви – кражби, грабежи, хулиганство.

Преди провежданото протестно действие полицията е разполагала с оперативни данни за подготвени провокации и поради тази причина са изведени около 40 души, като в тях са открити забранени вещи и предмети – ножове, боксове, маски, пиротехнически изделия, а у двама са намерени 10 000 лева и 1500 евро. В Първо РУ е образувано бързо производство за притежание на наркотици. Задържан с полицейска мярка за 24 часа е 18-годишен младеж, у когото служителите на реда открили полиетиленово пликче с марихуана. Младежът бил спрян в района на протеста от мобилна полицейска група.

По думите на директора на СДВР, полицията се е справила много бързо със ситуация на ул. „Врабча“, в близост до централата на политическа партия, където голяма група младежи проявили агресивно поведение към служителите. Столичната дирекция разполага с видеоматериали за всички, проявили агресия и извършили противоправни деяния и те ще бъдат задържани впоследствие, увери главен комисар Николов и допълни, че профилът им е на агитки и локали.

Редактор: Цветина Петкова