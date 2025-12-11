Стотици хиляди излязоха в сряда вечер на протести в София и в десетки други градове у нас и зад граница с искане за оставка на правителството.

В столицата хората изпълниха пространството от булевард "Витоша" до Ректората на Софийския университет. Официално към демонстрацията се присъединиха и студенти от различни висши училища. Акцията им се вля към демонстрацията на площад "Независимост".

Масови протести срещу властта в София и други големи градове у нас (ВИДЕО+СНИМКИ)

След повече от 3 часа протестът завърши мирно. Недоволните обаче са в готовност за още демонстрации, ако исканията им не бъдат чути.

Снимка: БГНЕС

Протестите се проведоха при засилени мерки за сигурност от полицията и 19 пропускателни пункта. От Столичната полиция съобщиха, че над 40 души са задържани. В тях са намерени бомбички, ножове, а някои са били без документи. В един е от тях е намерена сумата от 10 хиляди лева. Има и задържано лице, обявено за издирване.

След края на мирната демонстрация имаше напрежение в района на Паметника на Васил Левски. Групи в черни дрехи, с маски и качулки започнаха да палят кофи за боклук. Ескалацията бързо беше потушена.

Протестите получиха отзвук и в редица световни медии – "Ройтерс", "Франс прес" и други.

КОМЕНТАРЪТ НА РЕПОРТЕРИТЕ НА МЯСТО

Репортерите на NOVA Стоян Нешев, Михаела Карабельова, Петър Антонов и Иван Кънчев отразяваха на терен мащабния протест в центъра на София. Те разказаха в студиото на "Здравей, България" от първо лице какво са видели и с какви хора са разговаряли на място.

Михаела Карабельова споделя, че е била впечатлена, че около нея е било пълно с деца. "Имах страхотен разговор с 5-годишно момиченце, носещо българското знаме. Тя беше там със семейството си, с братчето си. Този протест вчера беше по-голям от предишния, хората имаха повече заряд, усещаше се добронамереност и много ясни искания. Всички искаха категорично едно и също - оставка. А някои искаха и тотална промяна на политическия елит. Младите направиха заявка, че искат незабавни избори, интересуват се от политика и ще отидат да гласуват", разказа тя. И допълни, че гласуването на "Има такъв народ" на днешния вот на недоверие ще бъде гледано под лупа заради засилените призиви именно към нея да го подкрепи.

По думите на Стоян Нешев енергията много трудно може да бъде туширана. "За първи път вчера излязоха официално студентите. Събраха се пред Ректората на СУ, символично място. Имаше студенти от цялата страна. Заедно тръгнаха на шествие с призив за предсрочни избори, проведени по демократичен начин без овладени институции. Възможно е гневът да доведе до блокади на пътища и окупации на сгради. Протестиращите не излъчват свой лидер, но казват, че имат надежда", смята той.

За Петър Антонов най-силният кадър е общият от препълнения площад в Триъгълника на властта в столицата. "Хората казаха, че не помнят в последните 20 години такъв протест. Енергията на хората беше обединяваща, всички искаха оставка. Нямаше толкова персонални заявки към кого са недоволни, по-скоро ставаше дума за негодувание към целия политически елит", обясни той.

Журналистът Иван Кънчев принадлежи към поколението Z, което според него през тази година е преживяло две големи събития, за които досега единствено е слушало разкази от по-възрастните. "Първото е лятото на 1994-та заради волейболистите, а второто - мащабните протести, напомнящи тези през 1990 г. Аз отразявах снощи протеста на "Възраждане", който не беше обособен, симпатизантите ѝ се присъединиха към масовото недоволство. Видя се еднородна маса от недоволни. Заявката на хората от площада е завишен интерес към правото на глас от страна на младите", коментира той.

ПРОТЕСТИТЕ В СТРАНАТА

Многохилядни антиправителствени протести се проведоха и в над 20 града у нас.

Протест с искане за оставка на правителството се проведе в Благоевград. Организатори бяха студенти от града, към които се присъединиха много жители с искане за оставка на правителството, заради недоволство от легитимността му и ниските доходи и пенсии.

Мащабен протест против правителството имаше и във Варна.

Недоволството започна с шествие по основните булеварди, а след това хиляди хора се събраха на площад "Независимост". Именно на това място десетки хиляди ясно изразиха недоволството си от правителството и настояваха за незабавна оставка. Именно това се скандираше през по-голямата част от времето. Имаше изградена и импровизирана трибуна, организирана от организаторите на протеста. Думата можеха да вземат и част от гражданите.

Определено можем да кажем, че като цяло официално обявеният протест тук премина мирно. И въпреки че имаше огромен брой хора, не се стигна до ескалация на напрежението или до инциденти. Имаше засилено полицейско присъствие - огромен брой полицаи и жандармеристи се грижеха за сигурността.

„Да падне правителството. Да се оправи бюджетът. Това трябва да се случи. Не трябва за пореден път да се замазват очите на хората”, заяви протестираща.

„Протестът е срещу този бюджет, за мен. С този бюджет, който приемат, се задълбочава демографската катастрофа. И най-щастлив съм, че младите разбраха какво ги чака – тези, от които очакваме да преборят демографската катастрофа“, подчерта друг демонстрант.

Недоволни излязоха на протест и в Бургас с искания за оставка на правителството. Площадът в центъра на града беше изпълнен с хора, както и прилежащите пешеходни зони „Александровска“ и „Богориди“.

Хиляди хора от всякакви възрасти, с различни политически убеждения, с различни искания, дойдоха, за да кажат: „Оставка!“ и „Мафията вън!“. Хората негодуват срещу корупцията, срещу кражбата на техните пари, срещу арогантността на управляващите. Най-често споменаваните имена бяха Борисов и Пеевски и естествено веднага след тях – „Оставка!“.

Протестът премина и в шествие по улиците на Бургас. Заради това се наложи да бъде спрян и градският транспорт. Протестът беше охраняван от над 130 служители на Областната дирекция на полицията. Равносметката: 10 арестувани заради хвърлянето на взривни устройства сред протестиращите. Заради запалването на димки в голяма част от арестуваните бяха открити боксове и палки.

Самите организатори на протеста – хората, които се качиха на импровизираната сцена, граждани на Бургас и областта –забелязаха провокаторите и насочиха вниманието на полицията към тях.

Снимка: БТА

Протестиращите във Велико Търново заявиха, че искат оставка на правителството и призоваха политиците да чуят гласа на хората. Демонстрацията продължи над 3 часа и премина без ескалации. Пред сградата на общината недоволните скандираха "Вън Пеевски и Борисов от властта" и спукаха балони във формата на прасета и тикви.

Граждани се събраха и на централния площад „Бдинци“ във Видин. Протестът е заявен от "Продължаваме промяната – Демократична България“, като към него се присъединиха от гражданско движение „Непримиримите“.

Снимка: БГНЕС

Във Враца недоволни граждани се събраха пред сградата на общината на пореден протест. Желанието им е да се спре корупцията и правителството да подаде оставка, тъй като се чувстват излъгани и пренебрегнати.

Снимка: БТА

Втори протест срещу статуквото се състоя пред Съдебната палата в Габрово. От сцената водещи отправиха послания за оставка на правителството, нетърпимост към корупцията, прозвучаха и скандирания „Кой не скача е прасе“, „Оставка“ и др. Протестът приключи с шествие.

Снимка: БТА

Граждани на Гоце Делчев се събраха на мирен протест в центъра на града. Събитието беше организирано чрез социалните мрежи, а от Общината потвърдиха, че за провеждането му е подадено заявление по установения ред. Протестът премина спокойно и без нарушения на обществения ред.

Демонстранти от Добрич се събраха пред Общината в града, за да протестират срещу правителството. Протестът бе организиран от местната структура на "Продължаваме промяната - Демократична България", като част от протестите в цялата страна.

Граждани се събраха на централния площад „Севтополис“ в Казанлък на мирен протест с искане за оставка на правителството. Инициативата е гражданска и е организирана в социалните мрежи, като официално уведомление е получено в общинската администрация, а инициаторите посочиха, че протестът е надпартиен.

Снимка: БТА

Протестът срещу правителството, който се проведе в Кърджали, започна пред сградата на общинска администрация и след изказвания на организаторите, премина в шествие, което се спря на две локации – пред областния щаб на „ДПС – Ново начало“ и този на ГЕРБ.

На граждански протест, който по-късно прерасна в шествие, в Кюстендил беше поискана оставката на правителството.

Жители на Ловеч излязоха на протест с искане оставката на правителството, който по-късно също прерасна в шествие.

Снимка: БТА

Граждани на Монтана започнаха протест от 18:00 часа с искане за оставка на правителството и провеждане на нови парламентарни избори. Протестиращите направиха шествие от централния площад „Жеравица“ в града до Черния мост, където блокираха за кратко движението, а след това се върнаха обратно на площада. Издигнати бяха лозунги "Тук сме за справедливост, не за политика" и "Власт без доверие е падение".

Оставката на правителството поискаха и в Пазарджик – на пешеходната зона в града, непосредствено до сградата на Общината.

В Петрич протестиращи се събраха пред сградата на общинската администрация, за да изразят недоволството си от работата на правителството и да поискат неговата оставка.

В Плевен протестът срещу управляващите премина в шествие по централната пешеходна улица.

В Пловдив десетки хиляди се събраха на площад „Съединение“.

От паметника, който символизира съединението, тръгна демонстрацията, обединила десетки хиляди граждани. Протестът беше много по-многолюден спрямо този преди седмица. По информация на организаторите в шествието са се включили над 50 хиляди души. От площад „Съединение“ те преминаха по булевардите „6 септември“ и „Цар Борис III Обединител“, минаха през моста над река Марица и стигнаха до централния вход на Международния панаир. За кратко блокираха движението в централната градска част.

А в мащабния протест се включиха хора на различна възраст и с различни политически убеждения. Имаше много семейства с малки деца, много млади хора, дойдоха студенти, дойдоха и младите лекари. Всички поискаха оставка на правителството — персонално Пеевски и Борисов да напуснат властта, както и предсрочни избори. Хората поискаха още промяна на модела на управление, спиране на корупцията, да не бъдат ограбвани, повече социална защита, както и по-високи доходи.

Протестът завърши без ескалация на напрежението и без провокации.

„Омръзна ни на всички млади хора от корупцията в тази държава. Даже не само на младите — на всички хора.”, заяви протестиращ.

А друга жена допълни:”През 97-а година бяхме тук с нашите деца. Сега вече и внуците ни са с нас. Не виждаме реални промени”.

Снимки: БГНЕС

Граждани се събраха до сградата на Общината и Областната администрация в Разград за протест срещу модела на управление в страната. Той беше под надслов "Да защитим свободата, справедливостта и почтеността. Да отвоюваме държавата от мафията". Протестът срещу модела на управление беше организиран от местната организация на ПП и завърши с изпяване на националния химн.

Пред Съдебната палата в Русе протестиращи скандираха "Оставка", както и "Оставка и затвор".

Протестиращите надуха розови балони, които спукаха. Сред плакатите им имаше такива с надписи "Да спрем разграбването на държавата", "Отпор срещу диктатурата", "Държавата е наша, а не тяхна". Организаторите се заканиха да протестират всеки ден до оставка на правителството.

Митингът прерасна в шествие. Повече от три часа хората не се измориха да скандират. Направи впечатление, че митингът започна с онези мелодии, популярни от протестите през 90-те години, които се сляха с музиката, характерна за съвременните протести.

Хората се обявиха против зависимостите във властта. Имаше представители на различни поколения. Много хора се изказаха от импровизираната трибуна пред Съдебната палата. Част от изказванията бяха на представители на различни етнически групи – млади хора, които заявиха, че са категорично против опитите за етническо противопоставяне, тъй като такова не съществува в нашата държава. „Гласът на младите трябва да бъде чут“, посочиха те.

Два протеста - безпартиен и организиран от „Продължаваме Промяната" с искане за оставката на правителството се състояха в Сандански.

Снимка: БТА

В Свищов граждани протестираха пред сградата на Общината. Две са заявленията, подадени за протест в Свищовската община, потвърдиха от администрацията.

Два протеста срещу правителството се проведоха в Силистра. Двата протеста се обединиха и се отправиха на шествие из централната част на града.

С мирно шествие приключи протестът с искане за оставка на правителството в Сливен. В изявлението си след края на протеста организаторите подчертаха, че силната обществена активност е знак за ясно неодобрение към "олигархичния модел на управление".

С плакати „Не на корупцията!“ и „Да се освободим от герберо-депесарската мафия в Родопите“ премина и протестът в Смолян.

"Стара Загора е будна", "Ще свалим това правителство" и "Няма да стане по този начин" бяха надписите на плакатите на протестиращите в Стара Загора. Демонстрацията се проведе на пешеходната улица. Мястото ѝ беше преместено заради "общински коледни събития", което според недоволстващите е било опит за разсейване на протеста. Те призоваха кабинета за незабавна оставка.

Снимка: БТА

В Търговище граждани символично подкрепиха провежданите в цялата страна протести срещу кабинета.

Освен оставка на кабинета, ораторите на антиправителствения митинг в Хасково, издигнаха много искания на почти двучасовия протест, който бе на централния площад "Свобода". Организаторите настояваха да няма "заиграване" с етническата карта на страната. Те призоваха Пеевски и Борисов да излязат от властта.

Граждани се събраха в 18:00 ч. пред сградата на Община Шумен с искане за оставка на правителството. Протестът не бе организиран от партия или неправителствена организация, а от граждани в социалните мрежи.

Жители на Ямбол се събраха на централния площад, където скандираха "Оставка" и "Мафията вън", а след това преминаха в шествие по централната пешеходна зона на града.

ПРОТЕСТИТЕ В ЧУЖБИНА

Протест със стотици граждани се проведе и пред Посолството ни в Берлин, в подкрепа на протестиращите у нас. Протести имаше още в Мюнхен, Мюнстер, Аахен и Хайделберг.

"Аз съм тук, поради същата причина, поради която си тръгнах от България преди 14 години, и това е точно примирението с мафията, с която аз не мога да намеря мир. И съм убедена, че времето дойде и ще постигнем това, което искаме'', сподели Невена Бачева, която също се присъедини към протеста.

Протести срещу правителството се проведоха и във Виена. Стотици българи, живеещи в австрийската столица се събраха в самото сърце на града – непосредствено да сградата на Виенската държавна опера.

Митингът беше организиран по инициатива на българската студентска общност в столицата на Австрия. В Брюксел, Цюрих, Ню Йорк също излязоха стотици протестиращи българи.

ПОЛИТИЧЕСКИ РЕАКЦИИ

Политически коментар след протестите дойде от президента Румен Радев късно в сряда.

Равносметката за протеста в София: Мирна демонстрация, последвана от сблъсъци с полицията, палежи, арести и пострадали



В профила си в социалните мрежи държавният глава написа "Хората изпревариха парламента и тази вечер гласуваха недоверие на кабинета. Сториха го незапомнен брой българи от всички възрасти и партии".

Той призова народните представители да се вслушат в площадите.

В германската столица беше и кметът на Варна Благомир Коцев, който държа реч пред събралото се множество.

"В тези 5 месеца, в които бях задържан, имаше нещо, което ме крепеше и това е точно тази енергия, която виждам тук сред вас и която в момента има в България. Хиляди хора се събраха и ми бяха платили плакат в ареста, на който виждах между 5 и 10 000 човека и не можех да ги преброя. Нека го направим тук, едно сърце за всички българи в момента", призова Коцев.