„Неуместно е да правим сравнение между ситуацията сега и ситуацията преди 30 години. Тогава хората протестираха, защото заплатите бяха 5 долара, имаше режим на тока и безработицата беше повече от 20%”. Така зам.-председателят на парламентарната група на „БСП-Обединена левица” Кирил Добрев отговори на ПП-ДБ. По-рано тази сутрин Николай Денков се обърна лично към Кирил Добрев и припомни за неговия баща - Николай Добрев, и събитията от 1997 г.

ПП-ДБ отново поискаха оставката на правителството

„Днес някой се опитва да спекулира с името на моя баща. Сега ще си го получи! Преди 30 години имаше политици с мъжество и характер. Тогава да седнат управляващи и опозиция и да си говорят не беше нещо ненормално. Никой не си разказваше личните разговори и не си пускаше SMS-ите публично, защото ставаше въпрос за България. Днес едни политически шарлатани ме карат да свалим правителство, в което те до вчера искаха да участват, предлагаха министри и настояваха за постове. Просто няма да стане!”, заяви Кирил Добрев.

Той се обърна към Денков и призова да обясни на хората какво предстои.

„Служебен кабинет с Конституцията, която те скроиха? Или „Вън зеления чорап“ и „Тук не е Москва“? Или „не“ на Европейския съюз, „не“ на НАТО, „не“ на еврото? Или просто Киро и Асен отново във властта?. Какво точно искат?”, запита Добрев.

Той заяви, че чува гласа на всички в БСП – и на млади, и на по-възрастни, и разговорът в партията предстои.

Редактор: Ина Григорова