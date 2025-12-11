С осем гласа „за“ Комисията по културата и медиите в Народното събрание прие законопроекта за държавния бюджет за 2026 г., със становище на Министерския съвет от 8 декември 2025 г. Тримата депутати от ПП-ДБ и „Възраждане“ гласуваха против, а въздържали се нямаше, съобщи БТА.

„За съжаление, не виждаме особена промяна спрямо предишния проект на бюджета за 2026 г. На практика си е същият само с малко разминавания", каза народният представител от „Възраждане“ Костадин Костадинов.

При гласуването на бюджета със становище от Висшия съдебен съвет проектът не бе приет, като всички членове на комисията гласуваха против. Сред обсъжданите теми бяха финансирането на обществените медии, увеличение на заплатите с 10% за част от структурите на Министерството на културата и програмата „Читалища“. Генералният директор на БТА Кирил Вълчев подчерта, че планира увеличение на възнагражденията за младите и студентите, а директорът на БНР Милен Митев обърна внимание на стойността на журналистическия труд.

„За 2026 г. по проектобюджета на Министерството на културата (МК) се предвиждат разходи в размер на 269 427 000 евро. Може би най-съществената и очаквана промяна в новия проект е заложеното увеличение на възнагражденията с 10% за структурите, за които не са предвидени други увеличения", каза министърът на културата Мариан Бачев.

„Трябва да отчетем, че има увеличение на бройките в субсидиите за читалищата. Аз многократно съм поставяла въпроса за програма „Читалища“, което е от изключителна важност", каза депутатът от „БСП-Обединена левица“ Мариана Бояджиева.

