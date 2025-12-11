В четвъртък гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - епидемиологът доц. Христиана Бацелова, педагогът Асен Александров и предприемачът Алекнандър Нуцов, изразиха своите позиции по няколко въпроса.

Първата тема е оставката на кабинета. След това обсъдиха как да се променят изборните правила, така че следващият вот да не бъде опорочен.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова