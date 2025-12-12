Докладът на „Амнести Интернешънъл“ за 2025 г. очертава тревожна тенденция: свободата на изразяване, достъпът до основни услуги и защитата на уязвими групи в България преминават през сериозни изпитания. От атаки срещу журналисти и граждански активисти до случаи на насилие над жени и нехуманни условия за деца — гражданското пространство се стеснява.

Решението според председателя на „Амнести Интернешънъл“ Найден Рашков е само едно: "Когато има нарушение на правата на една общност, цялото общество трябва да реагира“

Нападнаха журналиста Владимир Перев в Скопие

Атаки срещу свободата на словото и „дела шамари“

Според Рашков свободата на изразяване остава една от най-засегнатите области. „В последната година виждаме атаки, когато става въпрос за свободата на словото — към журналисти, активисти и дори обикновени граждани“, посочи той в предаването Социална мрежа.

Още по-тревожно е, че речта на омразата според председателят на Амнести Интернешънъл влиза през най-високата трибуна: „Изказванията от парламента подвеждат обществото и нормализират речта на омразата.“

Авторитарни практики, които разделят обществото

Една от основните причини за отстъплението в правата, според доклада, са нарастващите авторитарни практики — тенденция, видима не само в България, но и в Европа.

„Основната цел на тези практики е да разединяват. Това е стратегия на група влиятелни хора“, подчерта Рашков.

Неговото мнение е, че обществото може да се противопостави само чрез солидарност и активна гражданска позиция:

„Трябва да противодействаме, когато сме обединени.“

Домашното насилие — тема, използвана за политически разделение

Домашното насилие и насилието, основано на пола, продължават да бъдат едни от най-болезнените проблеми.

„Това е тема, създадена, за да ни разделя – правата над жените“, каза Рашков. Той припомня, че още при обсъждането на Истанбулската конвенция темата е била превърната в „табу“ чрез манипулации и страхове.

ЕСПЧ осъди Русия да плати над 253 млн. евро на Грузия за нарушаване на човешки права след войната през 2008 г.

Уязвими групи: деца, бедни семейства и хора без дом

Още един тревожен акцент в доклада е състоянието на правата на децата. Въпреки многобройни препоръки от международни органи, условията в част от институциите остават „критични и нечовешки“.

Рашков критикува и хаотичните опити за промени в законодателството:

„Политическото представителство се упражнява върху законопроекти за децата, вместо да търси решения със специалистите.“

Цялото интервю вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова