Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) осъди Русия да заплати над 253 милиона евро на Грузия за нарушаване на правата на жителите на сепаратистките райони Абхазия и Южна Осетия след войната през 2008 г.

Съдът установи, че определянето на демаркационни линии през 2009 г. в двата сепаратистки региона, подкрепяни от Москва, е нарушило правата на около 29 000 жители, които трябва да получат обезщетения за претърпени вреди.

Южна Осетия ще проведе референдум за присъединяване към Русия

В съдебното решение се посочва, че начертаването на линиите е причинило вреди на най-малко 23 000 души от грузински произход по отношение на достъпа им до домовете, земите и семействата им.

Част от потърпевшите следва да бъдат обезщетени за лишаване от образование на грузински език, а около 2500 души - за незаконно задържане след преминаване на демаркационните линии. ЕСПЧ прецени, че всичко това представлява нарушение на правото на зачитане на личния живот и на дом, както и защита на собствеността.

Грузия няма да признае резултата от референдума в Южна Осетия

Русия вероятно няма да изпълни решението, след като през 2022 г. бе изключена от Съвета на Европа заради войната в Украйна. Теоретично страната все още носи отговорност за нарушенията на Европейската конвенция за правата на човека, извършени преди изключването ѝ, но Москва вече не смята решенията на ЕСПЧ за задължителни.

Редактор: Цветина Петкова