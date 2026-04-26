„Продължаваме Промяната" свиква заседание на Националния си съвет. На него ще бъде направена равносметка на представянето на партията и на коалицията с „Демократична България" на парламентарните избори на 19 април.

Очаква се ръководният орган да излезе със становище за приоритетите си в бъдещото 52-ро Народно събрание. Ще бъде обсъдено и предложението на „Да, България" за подписване на коалиционно споразумение, което да регламентира органите на управление на ПП-ДБ, както и механизмите за взимане на решение и кадровата политика.

