Организатор на инициативата е Федерация "Български пациентски форум"
Раздадоха наградата "Даниела Сеизова – В името на живота“ за 2025 година. За изключителна ангажираност към здравните теми беше отличено предаването "Социална мрежа" по NOVA News.
Престижното отличие в категорията за най-добър телевизионен репортаж получи водещата Милена Янинска. Организатор на инициативата е Федерация "Български пациентски форум". Церемонията се състоя в НДК.
"Смисълът на журналистиката е в това да служи на хората. Тази награда е доказателство за нас, че вършим работата си. Че за нас пациентите са не теми, а кауза, и ще продължим да ги поставяме в центъра на обществения диалог", заяви водещата ан "Социална мрежа" Милена Янинска.Редактор: Станимира Шикова
