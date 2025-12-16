С присъединяването на България към еврозоната на 1 януари 2026 г. българският лев ще престане да бъде официалната валута на страната и ще бъде изваден от списъка на Европейската централна банка (ЕЦБ) с референтните обменни курсове на еврото спрямо други валути.

След въвеждането на еврото левът повече няма да фигурира сред валутите, за които ЕЦБ публикува ежедневни референтни курсове.

ОФИЦИАЛНО ОТ ЕВРОПА: България е готова за еврозоната

Официалният курс на конвертиране на лева към еврото ще бъде обявен отделно и ще бъде публикуван с точност до пет знака след десетичната запетая, за разлика от стандартните референтни валутни курсове на ЕЦБ, които се публикуват с четири знака.

Допълнителна информация за присъединяването на България към еврозоната и за официалния фиксиран курс може да бъде намерена в прессъобщението на Европейската централна банка „България ще се присъедини към еврозоната на 1 януари 2026 г.“, публикувано на 8 юли 2025 г.

Редактор: Цветина Петкова