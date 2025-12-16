Министър-председателят Росен Желязков участва в срещата на върха на държавите членки на ЕС по Източния фланг. Желязков беше посрещнат в Хелзинки от премиера на Финландия Петери Орпо. На срещата се събраха още лидерите на Естония, Финландия, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Швеция.

"Държавите членки на ЕС по Източния фланг задълбочаваме сътрудничеството си в настоящия ключов момент за европейската сигурност. Заявяваме своята решимост и непоколебимост за взаимодействие, така че да бъде повишена готовността за отбрана на източните граници на Съюза". Това заяви министър-председателят Росен Желязков в Хелзинки. Българският премиер и лидерите на още седем държави членки на ЕС обсъдиха необходимостта от координирани действия за укрепването на отбранителната готовност в контекста на сътрудничеството с НАТО.

Министър-председателят Росен Желязков заяви подкрепа за Пътната карта за европейска отбранителна готовност 2030 г. По думите му тя, заедно с основните проекти, дават възможност способностите за отбрана да бъдат значително подобрени в три направления - координация, капацитет и технологично обновление и способности.

„Ние участваме и по програмата SAFE с конкретни проекти в отделните домейни, които представляват интерес за България, която трябва да защитава своите граници, особено тези, свързани с Черно море“, отбеляза Желязков. Министър-председателят специално изтъкна значението на свободата и сигурността на корабоплаването в Черно море. „Заявихме нашето участие и нашите възможности, както и намеренията ни за разширяване на тези капацитети“, добави още Желязков.

Развитието на транспортните коридори по направлението Север – Юг също беше приоритетно откроено от българския министър-председател. По думите му именно формати като настоящия в Хелзинки допринасят за съвместните усилия в тази посока.

Лидерите разгледаха още и заложените цели в публикуваната през октомври Пътна карта за европейска отбранителна готовност 2030 г. и по-специално инициативата „Бдителност по Източния фланг“. Теми от предстоящото заседание на Европейския съвет в Брюксел също са във фокуса на разговорите в Хелзинки.

Защитата на източната граница на Европа трябва да бъде „неотложен“ приоритет поради руската заплаха, заявиха още лидерите на осемте държави от Северна и Източна Европа по време на срещата на върха в Хелзинки.

„Русия остава заплаха днес, утре и в обозримо бъдеще за цяла Европа“, каза финландският премиер Петери Орпо след първата среща на върха за Източния фланг, съобщава БГНЕС.

„Агресивната война на Русия срещу Украйна и нейните последици представляват дълбока и трайна заплаха за европейската сигурност и стабилност“, се посочва в окончателната декларация, подписана от лидерите.

„Ситуацията налага незабавно да се даде приоритет на източния фланг на ЕС чрез координиран и многостранен оперативен подход“, се допълва още в документа.

Това включва „сухопътни бойни способности, защита от дронове, противовъздушна и противоракетна отбрана, защита на границите и критичната инфраструктура, военна мобилност и контрамобилност“, подчертаха те.

Източният фланг на Европа е обща отговорност и „трябва да бъде защитен с неотложност, лидерство и решителност“. Усилията трябва да бъдат координирани с НАТО, добавиха те.

„ЕС може да играе важна роля в подкрепата на индивидуалните усилия на държавите членки за укрепване на отбранителните им способности чрез определяне на финансирането, опростяване на регулациите и укрепване на военната мобилност“, заяви шведският министър-председател Улф Кристершон.

„ЕС и НАТО очевидно имат различни важни, но много допълващи се роли по отношение на източния фланг“, добави той.

"Разработването на отбраната срещу дронове се е превърнала в приоритет на страните от ЕС, които инвестират сериозни суми в нея", заяви полският премиер Доналд Туск.

„Работим в момента… по тази стена срещу дронове и тук говорим за разходи, възлизащи на милиарди“, допълни Туск пред репортери в Хелзинки, цитиран от БТА.

Декларацията идва в момент, в който Украйна, подкрепена от европейските страни, се опитва да постигне компромис със Съединените щати по предложение за прекратяване на войната, чиято първоначална версия беше счетена за благоприятна за Москва.

